Евгений МОРОЗКО: «Поставил мяч и забил»

Полузащитник «Кудровки» Евгений Морозко прокомментировал победу над «Александрией» (3:1) в матче 1-го тура УПЛ 2025/26:

«Мой гол со штрафного? Да поставил мяч и... За день до игры я еще говорил ребятам, что если будет штрафной, то я хочу пробить, думал, что забью. Ну и забил, слава богу.

Было ли страшно играть против серебряного призера прошлого сезона? Да ничего страшного. Пусть они боятся. Они нас вообще не знают. Кто мы, что мы. А мы вышли и победили. Это первая игра, и я надеюсь, что у нас будет хорошая победная дистанция.

Создали ли мы новую страницу в истории украинского футбола? 100%. Новая команда, новая история, мы ее строим, и дальше будет еще интереснее. Думаю, сегодняшней победой мы привлекли внимание людей. Пусть смотрят, может кого-то купят куда-нибудь».