Андрей СТОРЧОУС: «Мы настраивались только на победу»

Полузащитник «Кудровки» Андрей Сторчоус прокомментировал победу над «Александрией» (3:1) в матче 1-го тура УПЛ 2025/26:

«Эмоции очень положительные. Отдали все силы, много эмоций, много борьбы. Мы настраивались только на победу, чтобы порадовать наших болельщиков. Спасибо за поддержку, что так нас поддерживают.

Думал ли после первого гола, что мне удастся забить еще и второй? Мы играли, атаковали очень хорошо, выбегали в контратаки. Забил первый, хотел найти момент и забить второй. Спасибо за такую передачу, Евгений Морозко во втором голе просто великолепно мне покатил и нужно было просто решить момент».