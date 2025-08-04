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  4. Полесье с юмором отреагировало на тяжелый жребий Лиги конференций
Лига конференций
04 августа 2025, 15:58 | Обновлено 04 августа 2025, 15:59
2950
6

Полесье с юмором отреагировало на тяжелый жребий Лиги конференций

Житомиряне планируют не пустить Фиорентину в Лигу конференций

04 августа 2025, 15:58 | Обновлено 04 августа 2025, 15:59
2950
6
Полесье с юмором отреагировало на тяжелый жребий Лиги конференций
ФК Полесье

4 августа в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Полесье узнало потенциальных соперников в 4-м раунде (Q4) отбора Лиги конференций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чтобы принять участие в Q4, Полесью нужно победить команду Пакш из Венгрии в Q3 ЛК (матчи 7 и 14 августа). Соперником победителя пары Полесье – Пакш в Q4 ЛК будет Фиорентина (Италия).

Житомирский клуб на своей официальной странице в сети Twitter отреагировал на тяжелый жребий:

«Непривычно будет без Фиорентины в Лиге Конференций 🤣».

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Фиорентина жеребьевка Пакш Полесье Житомир Лига конференций жеребьевка Лиги конференций
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
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Комментарии 6
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Saar

Мда. Італійські команди- не подарунок нікому.
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+2
Перший Серед Рівних
Середняка чемпіонату Італії можна проходити. Полісся фаворит. 
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+1
FunnyCat_____
Удачи, Житомир!
Ответить
+1
Андрій Заліщук
Зграя готова до битви
Ответить
+1
Andre Chil
Себе пожалійте, гумористи житомирські
Ответить
+1
Vbolivalnyk-Peter
Ось тільки не потрібно "шкодувати" італійців...
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+1
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