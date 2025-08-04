Полесье с юмором отреагировало на тяжелый жребий Лиги конференций
Житомиряне планируют не пустить Фиорентину в Лигу конференций
4 августа в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.
Полесье узнало потенциальных соперников в 4-м раунде (Q4) отбора Лиги конференций.
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Чтобы принять участие в Q4, Полесью нужно победить команду Пакш из Венгрии в Q3 ЛК (матчи 7 и 14 августа). Соперником победителя пары Полесье – Пакш в Q4 ЛК будет Фиорентина (Италия).
Житомирский клуб на своей официальной странице в сети Twitter отреагировал на тяжелый жребий:
«Непривычно будет без Фиорентины в Лиге Конференций 🤣».
Незвично буде без Фіорентини в Лізі Конференцій 🤣 https://t.co/lEEojJrkTN— ФК «Полісся» Житомир (@fcpolissya) August 4, 2025
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