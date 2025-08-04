Полесье с юмором отреагировало на тяжелый жребий Лиги конференций

4 августа в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Полесье узнало потенциальных соперников в 4-м раунде (Q4) отбора Лиги конференций.

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Чтобы принять участие в Q4, Полесью нужно победить команду Пакш из Венгрии в Q3 ЛК (матчи 7 и 14 августа). Соперником победителя пары Полесье – Пакш в Q4 ЛК будет Фиорентина (Италия).

Житомирский клуб на своей официальной странице в сети Twitter отреагировал на тяжелый жребий:

«Непривычно будет без Фиорентины в Лиге Конференций 🤣».