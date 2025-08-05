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  4. Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот великий футболист мог бы играть в любую эпоху»
Англия
05 августа 2025, 00:24 |
316
0

Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот великий футболист мог бы играть в любую эпоху»

Легендарный тренер – о Пеле

05 августа 2025, 00:24 |
316
0
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот великий футболист мог бы играть в любую эпоху»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Бывший тренер английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о трехкратном чемпионе мира бразильце Пеле.

«Критики всегда ставили под сомнение, могли ли бы такие великие игроки, как, например, Пеле из 50-х годов, играть сегодня. Ответ на этот вопрос – да, конечно: такой легендарный игрок как Пеле мог бы играть в любую эпоху футбола», – сказал Алекс Фергюсон.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.

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Алекс Фергюсон Пеле
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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