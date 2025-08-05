Англия05 августа 2025, 00:24 |
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Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот великий футболист мог бы играть в любую эпоху»
Легендарный тренер – о Пеле
05 августа 2025, 00:24 |
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Бывший тренер английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о трехкратном чемпионе мира бразильце Пеле.
«Критики всегда ставили под сомнение, могли ли бы такие великие игроки, как, например, Пеле из 50-х годов, играть сегодня. Ответ на этот вопрос – да, конечно: такой легендарный игрок как Пеле мог бы играть в любую эпоху футбола», – сказал Алекс Фергюсон.
Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.
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