Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот великий футболист мог бы играть в любую эпоху»

Бывший тренер английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о трехкратном чемпионе мира бразильце Пеле.

«Критики всегда ставили под сомнение, могли ли бы такие великие игроки, как, например, Пеле из 50-х годов, играть сегодня. Ответ на этот вопрос – да, конечно: такой легендарный игрок как Пеле мог бы играть в любую эпоху футбола», – сказал Алекс Фергюсон.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.