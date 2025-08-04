У Челси три трансфера на выход. Клуб разгружает состав
Бройя, Угочукву и Дьюсберри-Холл не нужны Мареске
По информации британских СМИ и инсайдера Фабрицио Романо, Челси в ближайшее время продаст трех игроков.
В состав новичка АПЛ Бернли перейдут полузащитник Лесли Угочукву и форвард Армандо Бройя, а атакующий хавбек Кирнан Дьюсбери-Холл пополнит состав Эвертона. Все это будут полноценные трансферы – Синие пытаются разгрузить состав и платежную ведомость.
Ранее сообщалось, что за Бройю Бернли отдаст 20 миллионов фунтов, что станет клубным рекордом.
Дьюсбери-Холл перешел в Челси из Лестера вслед за тренером Энцо Мареской, но заиграть при наставнике не сумел.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Вишни» хотели продать футболиста в «Тоттенхэм»
Артем может перейти в «Бешикташ»