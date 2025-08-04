У Челси три трансфера на выход. Клуб разгружает состав

По информации британских СМИ и инсайдера Фабрицио Романо, Челси в ближайшее время продаст трех игроков.

В состав новичка АПЛ Бернли перейдут полузащитник Лесли Угочукву и форвард Армандо Бройя, а атакующий хавбек Кирнан Дьюсбери-Холл пополнит состав Эвертона. Все это будут полноценные трансферы – Синие пытаются разгрузить состав и платежную ведомость.

Ранее сообщалось, что за Бройю Бернли отдаст 20 миллионов фунтов, что станет клубным рекордом.

Дьюсбери-Холл перешел в Челси из Лестера вслед за тренером Энцо Мареской, но заиграть при наставнике не сумел.