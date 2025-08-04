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  4. У Челси три трансфера на выход. Клуб разгружает состав
Англия
04 августа 2025, 15:50 |
286
0

У Челси три трансфера на выход. Клуб разгружает состав

Бройя, Угочукву и Дьюсберри-Холл не нужны Мареске

04 августа 2025, 15:50 |
286
0
У Челси три трансфера на выход. Клуб разгружает состав
Getty Images/Global Images Ukraine. Кирнан Дьюсбери-Холл

По информации британских СМИ и инсайдера Фабрицио Романо, Челси в ближайшее время продаст трех игроков.

В состав новичка АПЛ Бернли перейдут полузащитник Лесли Угочукву и форвард Армандо Бройя, а атакующий хавбек Кирнан Дьюсбери-Холл пополнит состав Эвертона. Все это будут полноценные трансферы – Синие пытаются разгрузить состав и платежную ведомость.

Ранее сообщалось, что за Бройю Бернли отдаст 20 миллионов фунтов, что станет клубным рекордом.

Дьюсбери-Холл перешел в Челси из Лестера вслед за тренером Энцо Мареской, но заиграть при наставнике не сумел.

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Кирнан Дьюсбери-Холл Лесли Угочукву Армандо Бройя Челси Бернли Эвертон трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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