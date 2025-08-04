Стало известно, когда капитан Динамо вернется в игру

Наставник Динамо Александр Шовковский в интервью для УПЛ-ТВ уточнил, что хавбек и капитан команды Виталий Буяльский уже должен вернуться к тренировкам после травмы.

Судя по всему, игрок не сможет 5 августа сыграть против Пафоса в квалификации Лиги чемпионов, однако близок к возвращению на поле.

«Садимся в автобус и отправляемся на подготовку к матчу Лиги чемпионов с Пафосом. Буяльский? Надеюсь, он вот после завершения матча с Вересом присоединится к команде», – сказал Шовковский.

Завтра киевляне сыграют формально домашний матч с Пафосом, начало в 21:00.

В нынешнем сезоне Буяльский провел 1 матч, но успел забить и сделать результативную передачу.