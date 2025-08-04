Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, когда капитан Динамо вернется в игру
Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 15:30 | Обновлено 04 августа 2025, 15:44
1007
1

Стало известно, когда капитан Динамо вернется в игру

Буяльский вряд ли сыграет с Пафосом

04 августа 2025, 15:30 | Обновлено 04 августа 2025, 15:44
1007
1
Стало известно, когда капитан Динамо вернется в игру
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Наставник Динамо Александр Шовковский в интервью для УПЛ-ТВ уточнил, что хавбек и капитан команды Виталий Буяльский уже должен вернуться к тренировкам после травмы.

Судя по всему, игрок не сможет 5 августа сыграть против Пафоса в квалификации Лиги чемпионов, однако близок к возвращению на поле.

«Садимся в автобус и отправляемся на подготовку к матчу Лиги чемпионов с Пафосом. Буяльский? Надеюсь, он вот после завершения матча с Вересом присоединится к команде», – сказал Шовковский.

Завтра киевляне сыграют формально домашний матч с Пафосом, начало в 21:00.

В нынешнем сезоне Буяльский провел 1 матч, но успел забить и сделать результативную передачу.

По теме:
Игорь ТИМЧЕНКО: «Во втором тайме удаление сломало игру»
Александр НАЗАРЕНКО: «Это была очень тяжелая игра»
Андрей КИТЕЛА: «Главное, что мы получили позитивный результат»
Виталий Буяльский Динамо Киев Александр Шовковский Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вытянули соперника Шахтеру в Q4 ЛК на случай поражения от Панатинаикоса
Футбол | 04 августа 2025, 15:31 2
Вытянули соперника Шахтеру в Q4 ЛК на случай поражения от Панатинаикоса
Вытянули соперника Шахтеру в Q4 ЛК на случай поражения от Панатинаикоса

Донецкая команда при неудаче может перейти в третий по силе еврокубок

Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации
Футбол | 04 августа 2025, 15:20 19
Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации
Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации

В Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации ЛК

Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Бокс | 04.08.2025, 00:01
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Футбол | 04.08.2025, 07:23
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»
Футбол | 03.08.2025, 21:30
Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»
Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
здоров"я капітану і швидкого одуження
Ответить
0
Популярные новости
Самый эффектный заплыв и второй мировой рекорд. Как прошел 7-й день ЧМ
Самый эффектный заплыв и второй мировой рекорд. Как прошел 7-й день ЧМ
02.08.2025, 16:51 2
Водные виды
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
04.08.2025, 00:21 2
Футбол
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
04.08.2025, 03:10 1
Теннис
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
03.08.2025, 11:52 6
Футбол
Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона
Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона
03.08.2025, 23:05 2
Футбол
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
02.08.2025, 21:58
Бокс
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
03.08.2025, 07:18 1
Бокс
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
02.08.2025, 20:28 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем