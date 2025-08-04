Стало известно, когда капитан Динамо вернется в игру
Буяльский вряд ли сыграет с Пафосом
Наставник Динамо Александр Шовковский в интервью для УПЛ-ТВ уточнил, что хавбек и капитан команды Виталий Буяльский уже должен вернуться к тренировкам после травмы.
Судя по всему, игрок не сможет 5 августа сыграть против Пафоса в квалификации Лиги чемпионов, однако близок к возвращению на поле.
«Садимся в автобус и отправляемся на подготовку к матчу Лиги чемпионов с Пафосом. Буяльский? Надеюсь, он вот после завершения матча с Вересом присоединится к команде», – сказал Шовковский.
Завтра киевляне сыграют формально домашний матч с Пафосом, начало в 21:00.
В нынешнем сезоне Буяльский провел 1 матч, но успел забить и сделать результативную передачу.
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