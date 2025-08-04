Англия04 августа 2025, 14:36 | Обновлено 04 августа 2025, 14:49
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Покупали за 78 миллионов. МЮ назвал цену на молодого форварда
Клуб готов продать Хойлунда
04 августа 2025, 14:36 | Обновлено 04 августа 2025, 14:49
1576
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По информации Sky Sports, Манчестер Юнайтед готов к продаже форварда Расмуса Хойлунда, а клуб оценил игрока в 30 миллионов фунтов.
При этом в 2023 году МЮ приобрел 22-летнего датчанина у Аталанты за 78 миллионов евро, но Хойлунд пока не заиграл в команде и клуб сейчас ищет центрального нападающего.
В прошлом сезоне Хойлунд забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.
Сообщается, что МЮ хочет подписать нападающего Беньямина Шешко.
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