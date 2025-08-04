Александр НАЗАРЕНКО: «Это была очень тяжелая игра»

Вингер житомирского «Полесья» Александр Назаренко прокомментировал победу над львовскими «Карпатами» (2:0) в матче 1-го тура УПЛ 2025/26.

– Прежде всего, поздравляю всех с победой – Житомир, болельщиков. Сегодня была очень тяжелая игра, очень сильный соперник. Самое главное, что мы сегодня победили. После «Санта-Коломы» у нас была небольшая усталость, но мы справились с этим и победили сегодня очень сильную команду.

– Помнишь, когда ты в последний раз забивал свой предыдущий гол?

– Да, помню. Еще перед матчем вспоминал – это было на этом стадионе.

– То есть голом в том сезоне завершилась твоя серия и, по сути, этим голом началась новая?

– Да, мне многие говорили, что тогда завершилась серия голов, и нужно начинать снова на этом стадионе. Хорошо, что так случилось и удалось забить.

– Когда назначили пенальти, ты уверенно взял мяч и пошел к воротам. Как-то вы договариваетесь, кто будет бить пенальти?

– Нет, мы не договаривались, кто будет бить пенальти. Я чувствовал уверенность в своих силах, что смогу пробить. И хорошо, что Алексея Гуцуляка не было на поле, потому что если бы он был, то мы бы немного поспорили. Хотя Сарапий тоже хотел пробить, до конца не хотел мне отдавать, но спасибо ему – отдал. Поэтому – такой гол, спасибо.

– Скажи, пожалуйста, ты как-то отпраздновал каким-то жестом – что этот жест означал?

– Сбросил немного напряжение, потому что немного, не скажу, что на меня давило, что я не забиваю, но я об этом думал. Каждый матч, каждую игру хотелось забивать, но где-то немного не везло, немного чего-то не хватало. Но сегодня, еще раз скажу, дай Бог, забил и снял с себя немного это напряжение.

– Ты каждый матч меняешь фланги. Где тебе удобнее?

– Мне удобнее на поле. Где тренер поставит – там и буду играть.

– Слушай, ты сказал, что все-таки сегодня была небольшая усталость. А как сбалансировать в дальнейшем, ведь команде придется играть по два матча в неделю?

– У нас очень большая глубина состава. У нас сегодня была ротация и в дальнейшем тоже будет. У нас есть все для хорошего восстановления – сегодня уже начнем восстанавливаться и готовиться к следующему матчу.

– Дай Бог, чтобы сегодня началась твоя голевая серия.

– Дай Бог.