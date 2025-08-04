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  4. Александр Каменский: «Очень рад, что удалось забить дебютный гол»
Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 14:16 |
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0

Александр Каменский: «Очень рад, что удалось забить дебютный гол»

17-летний полузащитник криворожского «Кривбасса» Александр Каменский впервые забил в матче УПЛ

04 августа 2025, 14:16 |
35
0
Александр Каменский: «Очень рад, что удалось забить дебютный гол»
ФК Кривбасс. Александр Каменский

В матче 1-го тура УПЛ «Кривбасс» уступил «Колосу» со счетом 1:2. Гол в составе криворожского клуба забил 17-летний полузащитник Александр Каменский. Футболист поделился впечатлениями о матче и первом забитом в УПЛ мяче.

– Александр, как можешь подытожить игру?

– Первый матч сезона всегда сложен. Тем более, что наша команда только входит в ритм, вливается в чемпионат, его ритм. Уверен, что в дальнейших матчах будем стараться действовать увереннее.

– Ожидали ли именно такой футбол с первых минут?

– Да, мы ожидали именно такую игру, поэтому не скажу, что были удивлены. Ведь разбирали соперника и понимали: они играют дома уверенно, активно прессингуют, хорошо контролируют мяч. Когда я вышел на поле, соперник немного «сел» в оборону, и мы получили больше контроля над мячом. Безусловно, нам следует улучшать свои действия в завершающей фазе атаки и обороны. После игры тренер поблагодарил нас и ободрил.

– Твой дебютный гол – отдельная история. Забить в 17 лет в элите украинского футбола – это невероятно. Какие эмоции испытываешь?

– Я очень рад, что удалось забить дебютный гол. Это что-то невероятное. Долго до этого шел – хотел отличиться в воротах соперника. С другой стороны, досадно, что не смогли выиграть или хотя бы сыграть вничью. Команда меня поздравила, поддержала. Мы не будем останавливаться, а будем двигаться дальше и идти к своим целям.

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Колос - Кривбасс чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Колос Ковалевка
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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