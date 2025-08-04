Карпаты могли продать двух лидеров. Игроки не захотели уходить
Лупашко рассказал о Педросо и Бруниньо
Тренер Карпат Владислав Лупашко рассказал, что ведущие игроки Жан Педросо и Бруниньо привлекают внимание зарубежных клубов, но оба пока не хотят покидать львовскую команду.
«Мне в клубе говорили, что может быть предложение по Бруниньо, когда клуб его выкупит. Но главное – мнение игрока, и если он хочет остаться, то это самое важное. Интерес был от клуба не с нашего континента, но Бруниньо захотел остаться».
«Еще есть интерес к Жану Педросо, но и он решил быть в Карпатах. И мы с трансферами еще не закончили», – сказал Лупашко.
Этим летом Карпаты выкупили контракты защитника Педросо и хавбека Бруниньо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер провел мотивационную речь
Киевская команда при неудаче может перейти во второй по силе еврокубок