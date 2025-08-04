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Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 13:36 | Обновлено 04 августа 2025, 13:48
1025
0

Карпаты могли продать двух лидеров. Игроки не захотели уходить

Лупашко рассказал о Педросо и Бруниньо

04 августа 2025, 13:36 | Обновлено 04 августа 2025, 13:48
1025
0
Карпаты могли продать двух лидеров. Игроки не захотели уходить
ФК Карпаты. Бруниньо

Тренер Карпат Владислав Лупашко рассказал, что ведущие игроки Жан Педросо и Бруниньо привлекают внимание зарубежных клубов, но оба пока не хотят покидать львовскую команду.

«Мне в клубе говорили, что может быть предложение по Бруниньо, когда клуб его выкупит. Но главное – мнение игрока, и если он хочет остаться, то это самое важное. Интерес был от клуба не с нашего континента, но Бруниньо захотел остаться».

«Еще есть интерес к Жану Педросо, но и он решил быть в Карпатах. И мы с трансферами еще не закончили», – сказал Лупашко.

Этим летом Карпаты выкупили контракты защитника Педросо и хавбека Бруниньо.

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Карпаты Львов Владислав Лупашко Бруниньо Жан Педросо трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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