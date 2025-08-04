Карпаты могли продать двух лидеров. Игроки не захотели уходить

Тренер Карпат Владислав Лупашко рассказал, что ведущие игроки Жан Педросо и Бруниньо привлекают внимание зарубежных клубов, но оба пока не хотят покидать львовскую команду.

«Мне в клубе говорили, что может быть предложение по Бруниньо, когда клуб его выкупит. Но главное – мнение игрока, и если он хочет остаться, то это самое важное. Интерес был от клуба не с нашего континента, но Бруниньо захотел остаться».

«Еще есть интерес к Жану Педросо, но и он решил быть в Карпатах. И мы с трансферами еще не закончили», – сказал Лупашко.

Этим летом Карпаты выкупили контракты защитника Педросо и хавбека Бруниньо.