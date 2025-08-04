Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Томаш ХЮБШМАН: «Шахтер с Луческу? Барселона так играла при Гвардиоле»
Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 13:23 | Обновлено 04 августа 2025, 13:24
366
0

Томаш ХЮБШМАН: «Шахтер с Луческу? Барселона так играла при Гвардиоле»

Эксклюзивное интервью экс-игрока Шахтера Sport.ua

04 августа 2025, 13:23 | Обновлено 04 августа 2025, 13:24
366
0
Томаш ХЮБШМАН: «Шахтер с Луческу? Барселона так играла при Гвардиоле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Экс-полузащитник «Шахтера» и сборной Чехии Томаш Хюбшман в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о том, как он поздравил с 80-летием своего бывшего наставника Мирчу Луческу, а также дал понять, чему его научил румынский специалист во время игры за донецкую команду.

Томаш, совсем недавно 29 июля исполнилось 80 лет легендарному тренеру Мирче Луческу. Вы как-то поздравили своего бывшего наставника?
– Конечно! Я очень рад, что у меня была возможность встретиться с этим тренером и человеком. Он мне очень много дал. Можно сказать, что Луческу меня очень многому научил. Он меня, может быть, научил чуть-чуть по-другому смотреть на футбол по сравнению с тем, как я смотрел на него до этого. Конечно, я ему звонил. Дозвонился! Самое главное, пожелал ему здоровья, счастья, удачи и чтобы у него получалось то, что он хочет. Чтобы он был счастлив от того, что делает, чтобы его это радовало.

Getty Images/Global Images Ukraine

Я его приглашал в Чехию на свой прощальный матч, который состоялся первого июня. Но, к сожалению, у него с 29 мая была сборная. Сборная Румынии, главным тренером которой он является, готовилась к матчам. А у сборной Чехии начинался сбор 2 июня. Поэтому я сделал 1 июня прощальный матч, а 2 июня поехал на сбор. Но я Луческу приглашал.

И, когда я Луческу звонил на день рождения, то он сказал, что видел видео и фотографии с этого матча. Сказал, что ему очень понравилось и жалко, что не смог приехать. Я ответил, что ничего страшного и надеюсь, что увидимся где-то в другом месте, может быть, по матчам сборных. Но я очень рад, что у меня была возможность встретиться с этим тренером и этим человеком. Как тренера и как человека я уважаю его. Он очень много для меня в моей карьере сделал.

– Перед «Шахтером» Луческу прошел целую тренерскую школу. Ему посчастливилось тренировать звездный «Интер» с Роналдо, Саморано и другими легендами. Что самое главное он изменил в вашем взгляде на футбол?
– Я пришел в «Шахтер», как чешский игрок. А по менталитету и игре можно чуть-чуть сравнить чешского футболиста с украинским или польским. У нас в команде, например, еще Мариуш Левандовский был. Я думаю, что Луческу дал нам уверенность в том, что мы можем тоже играть в техничный футбол с выходом из обороны. Мистер Луческу заставлял команду выходить через центральных защитников, фланговых защитников, центральных полузащитников. И просто выходить из обороны с мячом на ноге. Сейчас если смотришь футбол, это пытаются делать все команды. Но в то время, когда я пришел в «Шахтер», может быть, ни одна команда из чешского и украинского чемпионатов, не играла в таком стиле, чтобы выходить из обороны. В это время, может быть, «Барселона» вот так играла под Гвардиолой. Но Гвардиола, так сказать, это воспитанник Луческу. Он тоже вспоминает Луческу.

Я думаю, он очень много дал мне этой уверенности, что можно с мячом на ноге выходить из обороны через полузащиту в атаку. Но при этом это не тики-така или медленный футбол. Иногда, если есть возможность и надо организовать быструю атаку, можно сделать диагональ. Дима Чигринский и Яра Ракицкий очень много раз ускоряли игру тем, что переводили мяч на Дарио Срну, который на правом фланге играл почти в нападении. И это нам тоже очень помогло. Поэтому я не могу сказать, что Луческу заставлял играть только в короткий пас. Нет! Он просто давал уверенность в том, что надо выходить из обороны с мячом на ноге. Но, если тебя начинают прессинговать, и ты видишь, что Дарио Срна свободный на правом фланге, почему ему не дать пас на 80 метров? А он в свободной зоне может или один в один пойти, или может подавать мяч. Поэтому мне Луческу очень много дал в этом плане. И я очень рад, что встретился в своей карьере с этим тренером и с этим человеком.

– И часто «Шахтер», если уверенно кого-то обыгрывал, то атаковал ворота соперника, подключая и линию обороны! Атаковали всей командой ворота!
– Да! Он не хотел, чтобы был один нападающий или один атакующий полузащитник. Это не его подход, что нападающий и полузащитник забьют по 20 мячей, а все остальные только обороняются. Он заставлял центрального защитника, если у того есть свободная зона, атаковать и идти в нападение. Нет проблем! В то время, когда Луческу возглавлял «Шахтер», я думаю, он был очень сильным тренером!

– Даже взять, например, те матчи «Шахтера» со звездной «Барселоной» Гвардиолы. И донецкая команда играла примерно на равных с каталонцами, цвета которых тогда защищали Месси, Анри, Это’о и другие легенды!
– Тогда в чемпионате Украины играли «Динамо» Киев, «Металлист» Харьков, «Днепр», «Черноморец» Одесса, «Карпаты» Львов, «Заря» Луганск. И в том чемпионате было 4-5 команд очень сильных. За «Металлист» играли очень сильные латиноамериканцы. За харьковскую команду играли Тайсон, Марлос, Жажа Коэльо и так далее. «Днепр» то же самое! За них играл Матеус. И тогда было очень много игроков очень хорошего качества. Конечно, это все усиливало чемпионат Украины. И также это усиливало футболистов, которые в этом чемпионате играли. Это касается и украинцев, и иностранцев. Их всех это усиливало.

По теме:
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Вытянули соперника для Динамо в Q4 Лиги Европы в случае поражения от Пафоса
Среди соперников ПСЖ. Шахтер U-19 сыграет на турнире в Хорватии
Томаш Хюбшман Мирча Луческу Шахтер Донецк инсайд интервью
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Бокс | 04 августа 2025, 08:12 2
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»

Боксер провел мотивационную речь

Ротань рассказал, когда Полесье будет подписывать новых футболистов
Футбол | 04 августа 2025, 13:37 0
Ротань рассказал, когда Полесье будет подписывать новых футболистов
Ротань рассказал, когда Полесье будет подписывать новых футболистов

Главный тренер житомирского клуба прокомментировал трансферную политику «волков»

Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона
Футбол | 03.08.2025, 23:05
Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона
Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона
Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»
Футбол | 03.08.2025, 21:30
Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»
Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Футбол | 04.08.2025, 13:12
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Самый эффектный заплыв и второй мировой рекорд. Как прошел 7-й день ЧМ
Самый эффектный заплыв и второй мировой рекорд. Как прошел 7-й день ЧМ
02.08.2025, 16:51 2
Водные виды
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
04.08.2025, 00:01 2
Бокс
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
02.08.2025, 21:58
Бокс
Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера
Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера
02.08.2025, 22:16 2
Футбол
Маркевич назвал сильнейшего в противостоянии киевского Динамо и Пафоса
Маркевич назвал сильнейшего в противостоянии киевского Динамо и Пафоса
02.08.2025, 13:03 1
Футбол
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
04.08.2025, 03:10 1
Теннис
Место в стартовом составе. Гранд нацелился на Лунина, есть ответ Реала
Место в стартовом составе. Гранд нацелился на Лунина, есть ответ Реала
02.08.2025, 10:50 7
Футбол
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
03.08.2025, 11:52 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем