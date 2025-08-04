Томаш ХЮБШМАН: «Шахтер с Луческу? Барселона так играла при Гвардиоле»

Экс-полузащитник «Шахтера» и сборной Чехии Томаш Хюбшман в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о том, как он поздравил с 80-летием своего бывшего наставника Мирчу Луческу, а также дал понять, чему его научил румынский специалист во время игры за донецкую команду.

– Томаш, совсем недавно 29 июля исполнилось 80 лет легендарному тренеру Мирче Луческу. Вы как-то поздравили своего бывшего наставника?

– Конечно! Я очень рад, что у меня была возможность встретиться с этим тренером и человеком. Он мне очень много дал. Можно сказать, что Луческу меня очень многому научил. Он меня, может быть, научил чуть-чуть по-другому смотреть на футбол по сравнению с тем, как я смотрел на него до этого. Конечно, я ему звонил. Дозвонился! Самое главное, пожелал ему здоровья, счастья, удачи и чтобы у него получалось то, что он хочет. Чтобы он был счастлив от того, что делает, чтобы его это радовало.

Getty Images/Global Images Ukraine

Я его приглашал в Чехию на свой прощальный матч, который состоялся первого июня. Но, к сожалению, у него с 29 мая была сборная. Сборная Румынии, главным тренером которой он является, готовилась к матчам. А у сборной Чехии начинался сбор 2 июня. Поэтому я сделал 1 июня прощальный матч, а 2 июня поехал на сбор. Но я Луческу приглашал.

И, когда я Луческу звонил на день рождения, то он сказал, что видел видео и фотографии с этого матча. Сказал, что ему очень понравилось и жалко, что не смог приехать. Я ответил, что ничего страшного и надеюсь, что увидимся где-то в другом месте, может быть, по матчам сборных. Но я очень рад, что у меня была возможность встретиться с этим тренером и этим человеком. Как тренера и как человека я уважаю его. Он очень много для меня в моей карьере сделал.

– Перед «Шахтером» Луческу прошел целую тренерскую школу. Ему посчастливилось тренировать звездный «Интер» с Роналдо, Саморано и другими легендами. Что самое главное он изменил в вашем взгляде на футбол?

– Я пришел в «Шахтер», как чешский игрок. А по менталитету и игре можно чуть-чуть сравнить чешского футболиста с украинским или польским. У нас в команде, например, еще Мариуш Левандовский был. Я думаю, что Луческу дал нам уверенность в том, что мы можем тоже играть в техничный футбол с выходом из обороны. Мистер Луческу заставлял команду выходить через центральных защитников, фланговых защитников, центральных полузащитников. И просто выходить из обороны с мячом на ноге. Сейчас если смотришь футбол, это пытаются делать все команды. Но в то время, когда я пришел в «Шахтер», может быть, ни одна команда из чешского и украинского чемпионатов, не играла в таком стиле, чтобы выходить из обороны. В это время, может быть, «Барселона» вот так играла под Гвардиолой. Но Гвардиола, так сказать, это воспитанник Луческу. Он тоже вспоминает Луческу.

Я думаю, он очень много дал мне этой уверенности, что можно с мячом на ноге выходить из обороны через полузащиту в атаку. Но при этом это не тики-така или медленный футбол. Иногда, если есть возможность и надо организовать быструю атаку, можно сделать диагональ. Дима Чигринский и Яра Ракицкий очень много раз ускоряли игру тем, что переводили мяч на Дарио Срну, который на правом фланге играл почти в нападении. И это нам тоже очень помогло. Поэтому я не могу сказать, что Луческу заставлял играть только в короткий пас. Нет! Он просто давал уверенность в том, что надо выходить из обороны с мячом на ноге. Но, если тебя начинают прессинговать, и ты видишь, что Дарио Срна свободный на правом фланге, почему ему не дать пас на 80 метров? А он в свободной зоне может или один в один пойти, или может подавать мяч. Поэтому мне Луческу очень много дал в этом плане. И я очень рад, что встретился в своей карьере с этим тренером и с этим человеком.

– И часто «Шахтер», если уверенно кого-то обыгрывал, то атаковал ворота соперника, подключая и линию обороны! Атаковали всей командой ворота!

– Да! Он не хотел, чтобы был один нападающий или один атакующий полузащитник. Это не его подход, что нападающий и полузащитник забьют по 20 мячей, а все остальные только обороняются. Он заставлял центрального защитника, если у того есть свободная зона, атаковать и идти в нападение. Нет проблем! В то время, когда Луческу возглавлял «Шахтер», я думаю, он был очень сильным тренером!

– Даже взять, например, те матчи «Шахтера» со звездной «Барселоной» Гвардиолы. И донецкая команда играла примерно на равных с каталонцами, цвета которых тогда защищали Месси, Анри, Это’о и другие легенды!

– Тогда в чемпионате Украины играли «Динамо» Киев, «Металлист» Харьков, «Днепр», «Черноморец» Одесса, «Карпаты» Львов, «Заря» Луганск. И в том чемпионате было 4-5 команд очень сильных. За «Металлист» играли очень сильные латиноамериканцы. За харьковскую команду играли Тайсон, Марлос, Жажа Коэльо и так далее. «Днепр» то же самое! За них играл Матеус. И тогда было очень много игроков очень хорошего качества. Конечно, это все усиливало чемпионат Украины. И также это усиливало футболистов, которые в этом чемпионате играли. Это касается и украинцев, и иностранцев. Их всех это усиливало.