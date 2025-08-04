УЕФА сократил количество возможных соперников Полесья в Q4 Лиги конференций
Чтобы пробиться в четвертый раунд, подопечные Руслана Ротаня должны обыграть «Пакш» из Венгрии
4 августа в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертого раунда квалификации Q4 Лиги конференций 2025/26. Накануне этой процедуры УЕФА сократил количество возможных соперников «Полесья» в следующей стадии, но для этого житомирскому клубу необходимо победить венгерский «Пакш».
Победитель пары между «Полесьем» и венгерским клубом «Пакш» будет иметь несеяный статус при жеребьевке Q4 Лиги конференций.
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Матчи Q3 ЛК между «Полесьем» и «Пакш» пройдут 7 и 14 августа, первую игру житомирский клуб проведет на условно домашней арене. Поединки Q4 ЛК запланированы на 21 и 28 августа.
Потенциальные соперники «Полесья» в Q4 Лиги конференций:
- Фиорентина
- Победитель пары Викинг – Истанбул Башакшехир
- Победитель пары Ракув – Маккаби Хайфа
- Победитель пары Сент-Патрикс – Бешикташ
- Победитель пары Силькеборг – Ягеллония
Пары Q3 Лиги конференций, 7 и 14 августа
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