УЕФА сократил количество возможных соперников Полесья в Q4 Лиги конференций

4 августа в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертого раунда квалификации Q4 Лиги конференций 2025/26. Накануне этой процедуры УЕФА сократил количество возможных соперников «Полесья» в следующей стадии, но для этого житомирскому клубу необходимо победить венгерский «Пакш».

Победитель пары между «Полесьем» и венгерским клубом «Пакш» будет иметь несеяный статус при жеребьевке Q4 Лиги конференций.

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Матчи Q3 ЛК между «Полесьем» и «Пакш» пройдут 7 и 14 августа, первую игру житомирский клуб проведет на условно домашней арене. Поединки Q4 ЛК запланированы на 21 и 28 августа.

Потенциальные соперники «Полесья» в Q4 Лиги конференций:

Фиорентина

Победитель пары Викинг – Истанбул Башакшехир

Победитель пары Ракув – Маккаби Хайфа

Победитель пары Сент-Патрикс – Бешикташ

Победитель пары Силькеборг – Ягеллония

Пары Q3 Лиги конференций, 7 и 14 августа