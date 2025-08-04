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  4. УЕФА сократил количество возможных соперников Полесья в Q4 Лиги конференций
Лига конференций
04 августа 2025, 10:52 | Обновлено 04 августа 2025, 10:55
786
4

УЕФА сократил количество возможных соперников Полесья в Q4 Лиги конференций

Чтобы пробиться в четвертый раунд, подопечные Руслана Ротаня должны обыграть «Пакш» из Венгрии

04 августа 2025, 10:52 | Обновлено 04 августа 2025, 10:55
786
4
УЕФА сократил количество возможных соперников Полесья в Q4 Лиги конференций
ФК Полесье Житомир

4 августа в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертого раунда квалификации Q4 Лиги конференций 2025/26. Накануне этой процедуры УЕФА сократил количество возможных соперников «Полесья» в следующей стадии, но для этого житомирскому клубу необходимо победить венгерский «Пакш».

Победитель пары между «Полесьем» и венгерским клубом «Пакш» будет иметь несеяный статус при жеребьевке Q4 Лиги конференций.

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Матчи Q3 ЛК между «Полесьем» и «Пакш» пройдут 7 и 14 августа, первую игру житомирский клуб проведет на условно домашней арене. Поединки Q4 ЛК запланированы на 21 и 28 августа.

Потенциальные соперники «Полесья» в Q4 Лиги конференций:

  • Фиорентина
  • Победитель пары Викинг – Истанбул Башакшехир
  • Победитель пары Ракув – Маккаби Хайфа
  • Победитель пары Сент-Патрикс – Бешикташ
  • Победитель пары Силькеборг – Ягеллония

Пары Q3 Лиги конференций, 7 и 14 августа

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Лига конференций Полесье Житомир Пакш жеребьевка жеребьевка Лиги конференций Фиорентина Викинг Ставангер Ракув Ченстохова Маккаби Хайфа Бешикташ Сент-Патрикс Силькеборг Ягеллония Белосток
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 4
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New Zealander
Шанси є тільки на пари Сількеборг - Ягелонія і Ракув  - Маккабі. Інші варіанти - хана
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+1
alexssumin1
Та хоч би угорців пройшли
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+1
DaVinci
Ото угорців пройдуть і на цьому все
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+1
Ігор Ковальський
Сильні суперники...важко буде пройти в груповий етап...Ну перше треба проходити Угорців..набирати очки в теблецю...
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0
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