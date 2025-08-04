Экс-игрок Динамо хотел вернуться в Киев. Известно, почему сорвался переход
Беньямин Вербич планировал перейти в киевский клуб, где ранее провел 121 матч
Бывший вингер киевского «Динамо» Беньямин Вербич планировал вернуться в чемпионат Украины накануне старта сезона 2025/26. Об єтом сообщил украинский журналист Игороь Бурбас.
Опытный 31-летний футболист приезжал на сборы «бело-синих» в Австрии и вел переговоры о своем переходе в Премьер-лигу. Трансфер Вербича не состоялся, так как стороны не смогли договориться о финансовых условиях.
Вербич покинул «Динамо» в 2022 году на правах свободного агента и перебрался в греческий «Панатинаикос». С января нынешнего года выступал за «Левадиакос».
1 июля словенец получил статус свободного агента, но после непродолжительного времени снова вернулся в «Левадиакос», с которым договорился о новом сотрудничестве до июня 2026 года.
В составе киевского «Динамо» вингер провел 121 матч, в которых забил 37 голов и отдал 12 результативных передач. Ориентировочная стоимость словенца составляет 900 тысяч евро.
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