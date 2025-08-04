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  4. Экс-игрок Динамо хотел вернуться в Киев. Известно, почему сорвался переход
Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 12:15 |
1243
1

Экс-игрок Динамо хотел вернуться в Киев. Известно, почему сорвался переход

Беньямин Вербич планировал перейти в киевский клуб, где ранее провел 121 матч

04 августа 2025, 12:15 |
1243
1
Экс-игрок Динамо хотел вернуться в Киев. Известно, почему сорвался переход
ФК Левадиакос. Беньямин Вербич

Бывший вингер киевского «Динамо» Беньямин Вербич планировал вернуться в чемпионат Украины накануне старта сезона 2025/26. Об єтом сообщил украинский журналист Игороь Бурбас.

Опытный 31-летний футболист приезжал на сборы «бело-синих» в Австрии и вел переговоры о своем переходе в Премьер-лигу. Трансфер Вербича не состоялся, так как стороны не смогли договориться о финансовых условиях.

Вербич покинул «Динамо» в 2022 году на правах свободного агента и перебрался в греческий «Панатинаикос». С января нынешнего года выступал за «Левадиакос».

1 июля словенец получил статус свободного агента, но после непродолжительного времени снова вернулся в «Левадиакос», с которым договорился о новом сотрудничестве до июня 2026 года.

В составе киевского «Динамо» вингер провел 121 матч, в которых забил 37 голов и отдал 12 результативных передач. Ориентировочная стоимость словенца составляет 900 тысяч евро.

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Динамо Киев чемпионат Греции по футболу Левадиакос Беньямин Вербич Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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Alexander Киев
😅😅😅 справжня легенда ФК ОПЗЖ! Де із трансами по душових бігає 🤮
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