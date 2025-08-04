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  4. Марта Костюк – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
WTA
04 августа 2025, 07:07 |
861
0

Марта Костюк – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале

Поединок 1/4 финала состоится в ночь на 5 августа и начнется в 01:00 по Киеву

04 августа 2025, 07:07 |
861
0
Марта Костюк – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Коллаж Sport.ua

В ночь на 5 августа в четвертьфинале турнира в Монреале свой матч проведут Марта Костюк (WTA 28) и Елена Рыбакина (WTA 12).

Встреча начнется в 01:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская спортсменка не может похвастаться высокими результатами в текущем сезоне, она еще не заходила дальше четвертьфиналов, да этой стадии она доходила в Дохе и Мадриде, а теперь и в Монреале.

Больших ожиданий от Костюк не было перед этим турниром, так как она находилась на серии из трех шести поражений, но здесь удалось снова почувствовать вкус побед. Пока Марта выигрывает тяжело, всегда в трех сетах, но здесь и соперницы были серьезными.

Сначала удалось пройти известную чешку Маркету Вондроушову – 2:6, 6:3, 6:2, потом представительницу Австралии Дарью Касаткину – 3:6, 6:3, 7:6. В последнем матче была победа над американкой Маккартни Кесслер – 5:7, 6:3, 6:3. Как видно по результатам, украинка все встречи выиграла в волевом стиле, неизменно отдавая первую партию. Сможет ли Марта отомстить Рыбакиной за свою землячку и подругу – Даяну Ястремскую...?

Елена Рыбакина

В текущем сезоне Рыбакина тоже не впечатляет, из-за слабых результатов она даже выпала из топ-10. У спортсменки есть опыт, мощь, она еще может вернуться в число сильнейших теннисисток мира. Елена начала в Монреале с победы над американкой Баптист – 6:4, 6:3, далее справилась с румынкой Кристиан Жаклин – 6:0, 7:6.

Невероятно сложным выдался матч против украинки Даяны Ястремсккой – 5:7, 6:2, 7:5. Пока есть ощущение, что Рыбакина может провалиться в любой момент. Спортсменка хорошо играет на своей подаче, а вот с приемом есть проблемы. Костюк может стать неудобной соперницей для теннисистки из Казахстана.

Личные встречи

В очных противостояниях счет пока равный – 2:2, последний раз спортсменки пересекались в прошлом году, эта игра была самой важной, так как матч состоялся в финале турнира в Штутгарте. Тогда Рыбакина праздновала победу. Если брать игры на харде, здесь ведет Костюк – 2:1.

Прогноз

У букмекеров Рыбакина фаворит, что объясняется стабильностью, а также более высоким местом в рейтинге. Костюк точно способна оказать сопротивление, важен боевой настрой.

Спортсменка из Казахстана не в оптимальных кондициях, хоть и набирает обороты. Предлагаю сделать здесь ставку на тотал больше 19,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.55.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
05.08.2025 -
01:00
Елена Рыбакина
Тотал больше 19.5 1.55 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Марта Костюк Елена Рыбакина WTA Монреаль прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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