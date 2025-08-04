Харьковский «Металлист 1925» перед своим матчем в первом туре Украинской Премьер-лиги представил три комплекта игровой формы от известного бренда Puma.

В презентации новой экипировки клуба принял участие военнослужащий с позывным «Мономах» из 13-й бригады «Хартия».

Домашний комплект выполнен в традиционном жёлтом цвете с тонкими вертикальными линиями тёмно-синего цвета. Второй вариант – зеркальный: доминирует тёмно-синий, а жёлтый используется в качестве акцента.

На третьей форме, выполненной в белом цвете, изображены тёмные волны, которые размещены по всей футболке харьковского клуба.

Напомним, что 4 августа «Металлист 1925» сыграет в первом туре УПЛ против «Оболони».

ВИДЕО. Военный 13-й бригады Хартия презентовал новую форму Металлиста 1925