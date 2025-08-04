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Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 06:14 | Обновлено 04 августа 2025, 06:18
159
0

Кудровка впечатляюще начала выступление в элитном дивизионе

Подопечные Василия Баранова одержали победу и сделали дубль в дебютном матче в УПЛ

04 августа 2025, 06:14 | Обновлено 04 августа 2025, 06:18
159
0
Кудровка впечатляюще начала выступление в элитном дивизионе
ua-football

Впечатляюще начала выступление в элитном дивизионе «Кудровка». Взяв верх над серебряным призером предыдущего сезона «Александрией», подопечные Василия Баранова стали 17-й командой в истории УПЛ, отпраздновавшей победу в дебютном матче.

Кроме того, «Кудровка», сумев в первой же игре сделать дубль, побила рекорд чемпионатов Украины, установленный 7 лет назад «Десной».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дубли клубов в чемпионатах Украины

Матч

Клуб

Игрок

Дата

Соперник

Счет

1-й

Кудровка

Андрей СТОРЧОУС

03.08.2025

Александрия (д)

3:1

2-й

Десна

Дмитрий ХЛЕБАС

29.07.2018

Мариуполь (г)

4:1

3-й

Шахтер

Сергей РЕБРОВ

18.03.1992

Нива В (д)

5:0

3-й

Металлург З

Олег ТАРАН

18.03.1992

Темп (г)

2:0

3-й

Динамо

Олег САЛЕНКО

23.03.1992

Одесса (г)

3:1

3-й

Звезда

Юрий БЕЛИЧЕНКО

02.08.1995

Кривбасс (д)

2:0

3-й

Сталь Км

Юрий ПУТРАШ

02.08.2015

Заря (д)

2:0

4-й

Заря

Тимерлан ГУСЕЙНОВ

27.03.1992

Нефтяник (д)

3:0

4-й

Арсенал/ЦСКА

Николай ВОЛОСЯНКО

06.08.1995

Шахтер (д)

4:0

4-й

Харьков

Эльдар ИБРАГИМОВ

31.07.2005

Металлург З (г)

6:3
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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