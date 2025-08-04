Кудровка впечатляюще начала выступление в элитном дивизионе

Впечатляюще начала выступление в элитном дивизионе «Кудровка». Взяв верх над серебряным призером предыдущего сезона «Александрией», подопечные Василия Баранова стали 17-й командой в истории УПЛ, отпраздновавшей победу в дебютном матче.

Кроме того, «Кудровка», сумев в первой же игре сделать дубль, побила рекорд чемпионатов Украины, установленный 7 лет назад «Десной».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дубли клубов в чемпионатах Украины