Кудровка впечатляюще начала выступление в элитном дивизионе
Подопечные Василия Баранова одержали победу и сделали дубль в дебютном матче в УПЛ
Впечатляюще начала выступление в элитном дивизионе «Кудровка». Взяв верх над серебряным призером предыдущего сезона «Александрией», подопечные Василия Баранова стали 17-й командой в истории УПЛ, отпраздновавшей победу в дебютном матче.
Кроме того, «Кудровка», сумев в первой же игре сделать дубль, побила рекорд чемпионатов Украины, установленный 7 лет назад «Десной».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние дубли клубов в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Клуб
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
Кудровка
|
Андрей СТОРЧОУС
|
03.08.2025
|
Александрия (д)
|
3:1
|
2-й
|
Десна
|
Дмитрий ХЛЕБАС
|
29.07.2018
|
Мариуполь (г)
|
4:1
|
3-й
|
Шахтер
|
Сергей РЕБРОВ
|
18.03.1992
|
Нива В (д)
|
5:0
|
3-й
|
Металлург З
|
Олег ТАРАН
|
18.03.1992
|
Темп (г)
|
2:0
|
3-й
|
Динамо
|
Олег САЛЕНКО
|
23.03.1992
|
Одесса (г)
|
3:1
|
3-й
|
Звезда
|
Юрий БЕЛИЧЕНКО
|
02.08.1995
|
Кривбасс (д)
|
2:0
|
3-й
|
Сталь Км
|
Юрий ПУТРАШ
|
02.08.2015
|
Заря (д)
|
2:0
|
4-й
|
Заря
|
Тимерлан ГУСЕЙНОВ
|
27.03.1992
|
Нефтяник (д)
|
3:0
|
4-й
|
Арсенал/ЦСКА
|
Николай ВОЛОСЯНКО
|
06.08.1995
|
Шахтер (д)
|
4:0
|
4-й
|
Харьков
|
Эльдар ИБРАГИМОВ
|
31.07.2005
|
Металлург З (г)
|
6:3
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