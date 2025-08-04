ФОТО. Бражко подтвердил отношения с Квитковой снимком с поцелуем

Владимир Бражко подтвердил отношения с блогершей Дарьей Квитковой.

Футболист «Динамо» опубликовал чёрно-белое фото с поцелуем и подписью «all mine», которая быстро разлетелась по сети.

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Пара больше не скрывает свои чувства — это новый открытый этап в их жизни.

Снимок вызвал бурную реакцию в соцсетях.