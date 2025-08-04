Другие новости04 августа 2025, 03:48 |
512
0
ФОТО. Бражко подтвердил отношения с Квитковой снимком с поцелуем
Футболист опубликовал черно-белое фото с Дашей Квитковой и интересной подписью
04 августа 2025, 03:48 |
512
0
Владимир Бражко подтвердил отношения с блогершей Дарьей Квитковой.
Футболист «Динамо» опубликовал чёрно-белое фото с поцелуем и подписью «all mine», которая быстро разлетелась по сети.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Пара больше не скрывает свои чувства — это новый открытый этап в их жизни.
Снимок вызвал бурную реакцию в соцсетях.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 04 августа 2025, 04:55 2
Элина в двух сетах переиграла Аманду Анисимову в четвертом круге турнира в Канаде
Футбол | 03 августа 2025, 11:36 0
Маркиньос готов конкурировать с украинским защитником
Футбол | 03.08.2025, 15:03
Футбол | 04.08.2025, 03:21
Теннис | 04.08.2025, 01:14
Комментарии 0
Популярные новости
02.08.2025, 10:50 7
02.08.2025, 06:30 2
02.08.2025, 02:30 2
03.08.2025, 11:52 5
02.08.2025, 22:16 2
02.08.2025, 21:58
02.08.2025, 03:25
02.08.2025, 04:57 1