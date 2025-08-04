ВИДЕО. Ракицкая трогательно поздравила мужа-футболиста с днем рождения

Ольга Ракицкая трогательно поздравила мужа Ярослава Ракицкого с 36-летием.

Жена защитника «Черноморца» опубликовала в Instagram романтические фото и видео.

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В подписи Ольга назвала супруга вдохновением своей жизни и призналась в безграничной любви.

На кадрах пара на природе, футбольном поле и мотоцикле – в атмосфере тепла и близости.