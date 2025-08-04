Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ракицкая трогательно поздравила мужа-футболиста с днем рождения
Другие новости
04 августа 2025, 03:36 |
21
0

ВИДЕО. Ракицкая трогательно поздравила мужа-футболиста с днем рождения

Ольга Ракицкая опубликовала романтическое видео

04 августа 2025, 03:36 |
21
0
ВИДЕО. Ракицкая трогательно поздравила мужа-футболиста с днем рождения
Instagram. Ольга и Ярослав Ракицкие

Ольга Ракицкая трогательно поздравила мужа Ярослава Ракицкого с 36-летием.

Жена защитника «Черноморца» опубликовала в Instagram романтические фото и видео.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В подписи Ольга назвала супруга вдохновением своей жизни и призналась в безграничной любви.

На кадрах пара на природе, футбольном поле и мотоцикле – в атмосфере тепла и близости.

По теме:
ФОТО. Бражко подтвердил отношения с Квитковой снимком с поцелуем
Шеф с двумя звездами Michelin откроет ресторан на стадионе Сандерленда
Андрей Лунин с женой и сыном показали идеальную семейную идиллию
фото lifestyle Ярослав Ракицкий Ольга Ракицкая Черноморец Одесса день рождения
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Теннис | 04 августа 2025, 01:14 8
Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале

Поединок 1/8 финала состоится в ночь на 4 августа и начнется ориентировочно в 02:30 по Киеву

Трансфер затягивали намеренно. СМИ раскрыли хитрый план ПСЖ по Забарному
Футбол | 04 августа 2025, 02:57 0
Трансфер затягивали намеренно. СМИ раскрыли хитрый план ПСЖ по Забарному
Трансфер затягивали намеренно. СМИ раскрыли хитрый план ПСЖ по Забарному

Парижский клуб не торопился подписывать украинского защитника

Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Футбол | 03.08.2025, 11:52
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Бокс | 03.08.2025, 07:18
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Владислав ЛУПАШКО: «У нас есть проблемные позиции»
Футбол | 03.08.2025, 22:27
Владислав ЛУПАШКО: «У нас есть проблемные позиции»
Владислав ЛУПАШКО: «У нас есть проблемные позиции»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
03.08.2025, 08:19 3
Бокс
Филип ХРГОВИЧ: «Нельзя винить Дюбуа. Просто Усик его деклассировал»
Филип ХРГОВИЧ: «Нельзя винить Дюбуа. Просто Усик его деклассировал»
02.08.2025, 03:25
Бокс
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
02.08.2025, 20:28 4
Футбол
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
02.08.2025, 12:11 92
Футбол
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
02.08.2025, 02:30 2
Бокс
Дэвид Хэй назвал лучшего супертяжа, превзошедшего Усика и Кличко
Дэвид Хэй назвал лучшего супертяжа, превзошедшего Усика и Кличко
02.08.2025, 06:10 4
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
02.08.2025, 20:10 7
Футбол
Борнмут выбрал клуб, куда продаст Забарного на следующей неделе
Борнмут выбрал клуб, куда продаст Забарного на следующей неделе
03.08.2025, 00:55 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем