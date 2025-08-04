ФОТО. Футболисты АПЛ заигрывают с Сидни Суини: сотни сообщений

Сидни Суини получила волну предложений свиданий от игроков АПЛ после расставания с женихом.

27-летняя звезда «Эйфории» Сидни Суини привлекла внимание футболистов «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Арсенала», которые звали ее на свидание в Европу. Актриса всем вежливо отказала, несмотря на подарки и настойчивость некоторых игроков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ранее Суини разорвала помолвку с продюсером Джонатаном Давино, с которым встречалась з 2018 року. Сейчас она иногда ходит на свидания в США.

По информации источников, в ее Instagram ежемесячно приходят сотни сообщений от знаменитостей и состоятельных людей со всего мира.