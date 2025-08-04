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04 августа 2025, 02:05 |
155
0

ФОТО. Футболисты АПЛ заигрывают с Сидни Суини: сотни сообщений

Звезды футбола влюблены в Сидни Суини

04 августа 2025, 02:05 |
155
0
ФОТО. Футболисты АПЛ заигрывают с Сидни Суини: сотни сообщений
Getty Images/Global Images Ukraine. Сидни Суини

Сидни Суини получила волну предложений свиданий от игроков АПЛ после расставания с женихом.

27-летняя звезда «Эйфории» Сидни Суини привлекла внимание футболистов «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Арсенала», которые звали ее на свидание в Европу. Актриса всем вежливо отказала, несмотря на подарки и настойчивость некоторых игроков.

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Ранее Суини разорвала помолвку с продюсером Джонатаном Давино, с которым встречалась з 2018 року. Сейчас она иногда ходит на свидания в США.

По информации источников, в ее Instagram ежемесячно приходят сотни сообщений от знаменитостей и состоятельных людей со всего мира.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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