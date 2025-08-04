Валентин ГОРОХ – после поражения от Динамо: «Эмоции отличные»

Вратарь ровенского «Вереса» Валентин Горох прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:1) в матче 1-го тура УПЛ 2025/26:

«Эмоции замечательные. Поддержать нас пришли много болельщиков. Впервые пришлось играть при столь заполненных трибунах. Жаль, конечно, что проиграли. Лично у меня какого-то волнения перед игрой не было, я уверен в своих силах.

Относительно своей игры – не хотел бы ее оценивать. Более объективно это сделает тренерский штаб».

Матч против «Динамо» стал для Гороха первым официальным поединком в составе «Вереса».