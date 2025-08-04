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  4. Валентин ГОРОХ – после поражения от Динамо: «Эмоции отличные»
Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 04:35 |
60
0

Валентин ГОРОХ – после поражения от Динамо: «Эмоции отличные»

Вратарь «Вереса» прокомментировал поражение от «Динамо»

04 августа 2025, 04:35 |
60
0
Валентин ГОРОХ – после поражения от Динамо: «Эмоции отличные»
НК Верес. Валентин Горох

Вратарь ровенского «Вереса» Валентин Горох прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:1) в матче 1-го тура УПЛ 2025/26:

«Эмоции замечательные. Поддержать нас пришли много болельщиков. Впервые пришлось играть при столь заполненных трибунах. Жаль, конечно, что проиграли. Лично у меня какого-то волнения перед игрой не было, я уверен в своих силах.

Относительно своей игры – не хотел бы ее оценивать. Более объективно это сделает тренерский штаб».

Матч против «Динамо» стал для Гороха первым официальным поединком в составе «Вереса».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Динамо Валентин Горох
Дмитрий Вус Источник: ФК Верес
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