Валентин ГОРОХ – после поражения от Динамо: «Эмоции отличные»
Вратарь «Вереса» прокомментировал поражение от «Динамо»
Вратарь ровенского «Вереса» Валентин Горох прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:1) в матче 1-го тура УПЛ 2025/26:
«Эмоции замечательные. Поддержать нас пришли много болельщиков. Впервые пришлось играть при столь заполненных трибунах. Жаль, конечно, что проиграли. Лично у меня какого-то волнения перед игрой не было, я уверен в своих силах.
Относительно своей игры – не хотел бы ее оценивать. Более объективно это сделает тренерский штаб».
Матч против «Динамо» стал для Гороха первым официальным поединком в составе «Вереса».
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