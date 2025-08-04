Украина. Премьер лига04 августа 2025, 04:22 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Оболонь
Матч 1-го тура УПЛ состоится 4 августа в 18:00
04 августа 2025, 04:22 |
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В понедельник, 4 августа, в 18:00 состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Оболонь».
Команды встретятся на Центральном стадионе в Житомире.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Олег Когут из Тернополя.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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