В понедельник, 4 августа, в 18:00 состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Оболонь».

Команды встретятся на Центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Олег Когут из Тернополя.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Металлист 1925 – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция