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Премьер-лига
Металлист 1925
04.08.2025 18:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 04:17 |
12
0

Металлист 1925 – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1-го тура УПЛ состоится 4 августа в 18:00

04 августа 2025, 04:17 |
12
0
Металлист 1925 – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 4 августа, в 18:00 состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Оболонь».

Команды встретятся на Центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Олег Когут из Тернополя.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Металлист 1925 – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Металлист 1925 – Оболонь
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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