«Чисто юридический вопрос» Президент Кудровки рассказал, кто тренирует клуб

Президент «Кудровки» Роман Солодаренко объяснил, почему на сайте УПЛ главным тренером команды указан Виталий Костышин, а не Василий Баранов.

– Роман Васильевич, на сайте УПЛ указано, что главный тренер ФК «Кудровка» Виталий Костышин, а не Василий Баранов.

– У нас Василий Баранов – старший тренер, Виталий Костышин – главный тренер. Все верно написано на сайте УПЛ. Это выполнение юридической плоскости УАФ и норм, которые требует клуб УПЛ. Это чисто юридический вопрос. Все должно соответствовать положениям проведения чемпионата Украины.

– То есть, Василий Баранов продолжает по-прежнему выполнять свои функции?

– Да, Баранов остается на своей должности и продолжает выполнять свою роль и свою работу.

Ранее Роман Солодаренко объявил задачи «Кудровки» на сезон УПЛ.