«Чисто юридический вопрос» Президент Кудровки рассказал, кто тренирует клуб
Роман Солодаренко объяснил ситуацию с Виталием Костышиным и Василием Барановым
Президент «Кудровки» Роман Солодаренко объяснил, почему на сайте УПЛ главным тренером команды указан Виталий Костышин, а не Василий Баранов.
– Роман Васильевич, на сайте УПЛ указано, что главный тренер ФК «Кудровка» Виталий Костышин, а не Василий Баранов.
– У нас Василий Баранов – старший тренер, Виталий Костышин – главный тренер. Все верно написано на сайте УПЛ. Это выполнение юридической плоскости УАФ и норм, которые требует клуб УПЛ. Это чисто юридический вопрос. Все должно соответствовать положениям проведения чемпионата Украины.
– То есть, Василий Баранов продолжает по-прежнему выполнять свои функции?
– Да, Баранов остается на своей должности и продолжает выполнять свою роль и свою работу.
Ранее Роман Солодаренко объявил задачи «Кудровки» на сезон УПЛ.
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