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Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 04:31 |
156
0

«Чисто юридический вопрос» Президент Кудровки рассказал, кто тренирует клуб

Роман Солодаренко объяснил ситуацию с Виталием Костышиным и Василием Барановым

04 августа 2025, 04:31 |
156
0
«Чисто юридический вопрос» Президент Кудровки рассказал, кто тренирует клуб
ФК Кудровка. Роман Солодаренко

Президент «Кудровки» Роман Солодаренко объяснил, почему на сайте УПЛ главным тренером команды указан Виталий Костышин, а не Василий Баранов.

– Роман Васильевич, на сайте УПЛ указано, что главный тренер ФК «Кудровка» Виталий Костышин, а не Василий Баранов.

– У нас Василий Баранов – старший тренер, Виталий Костышин – главный тренер. Все верно написано на сайте УПЛ. Это выполнение юридической плоскости УАФ и норм, которые требует клуб УПЛ. Это чисто юридический вопрос. Все должно соответствовать положениям проведения чемпионата Украины.

– То есть, Василий Баранов продолжает по-прежнему выполнять свои функции?

– Да, Баранов остается на своей должности и продолжает выполнять свою роль и свою работу.

Ранее Роман Солодаренко объявил задачи «Кудровки» на сезон УПЛ.

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Виталий Костышин Василий Баранов Роман Солодаренко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кудровка
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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