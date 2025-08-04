Испанский журналист: «Больше всего мне нравятся эти два игрока Шахтера»

Испанский журналист Бруно Алемани поделился мыслями о старте донецкого «Шахтера» в новом сезоне.

«Просматривая предыдущие выступления в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, мне больше всего понравились два звездных игрока «Шахтера» на флангах: 22-летний Кевин слева и 19-летний Алиссон Сантана справа. Вместе они победили «Ильвес» и «Бешикташ». Кевин уже играл на высоком уровне в сезоне 2024/2025.

Учитывая ситуацию, которую переживает Украина, кажется невероятным, что «Шахтер» продолжает ловить таких высококачественных игроков в Бразилии. Кроме этих двоих, есть еще Кауан Элиас, Педриньо, Марлон Гомес...» – написал журналист Cadena SER в Twitter.

Сообщалось, что Юрген Клопп следил за звездой «Шахтера» в матче с «Бешикташем».