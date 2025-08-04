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Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 03:21 |
88
0

Испанский журналист: «Больше всего мне нравятся эти два игрока Шахтера»

Бруно Алемани выделил двух звезд горняков

04 августа 2025, 03:21 |
88
0
Испанский журналист: «Больше всего мне нравятся эти два игрока Шахтера»
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский журналист Бруно Алемани поделился мыслями о старте донецкого «Шахтера» в новом сезоне.

«Просматривая предыдущие выступления в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, мне больше всего понравились два звездных игрока «Шахтера» на флангах: 22-летний Кевин слева и 19-летний Алиссон Сантана справа. Вместе они победили «Ильвес» и «Бешикташ». Кевин уже играл на высоком уровне в сезоне 2024/2025.

Учитывая ситуацию, которую переживает Украина, кажется невероятным, что «Шахтер» продолжает ловить таких высококачественных игроков в Бразилии. Кроме этих двоих, есть еще Кауан Элиас, Педриньо, Марлон Гомес...» – написал журналист Cadena SER в Twitter.

Сообщалось, что Юрген Клопп следил за звездой «Шахтера» в матче с «Бешикташем».

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Алиссон Сантана Кевин (Шахтер) Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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