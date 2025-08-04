Трансфер затягивали намеренно. СМИ раскрыли хитрый план ПСЖ по Забарному

Французский «ПСЖ» намеренно решил не спешить с переговорами с английским «Борнмутом» о подписании украинского защитника Ильи Забарного, сообщает Allez Paris.

На такой шаг парижский клуб пошел для того, чтобы 22-летний игрок смог пройти полноценную подготовку к новому сезону вместе со своей нынешней командой – не только тренироваться, но и участвовать в товарищеских матчах.

Если бы «ПСЖ» закрыл трансфер украинца раньше, у того не было бы возможности качественно работать летом, поскольку его новая команда выйдет из отпуска только 6 августа, а уже через неделю ей предстоит сыграть матч за Суперкубок УЕФА с лондонским «Тоттенхэмом».

Ранее во Франции рассказали об обещании, которое Забарный дал «ПСЖ».