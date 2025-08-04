Итальянский журналист: «Гасперини не в восторге от Довбика, его продадут»
Лоренцо Пес не видит будущего для украинца в Риме
Итальянский журналист Лоренцо Пес заявил, что римская «Рома» продаст летом своего украинского нападающего Артема Довбика.
«Довбик? «Рома» его продаст. Но им нужен клуб, который будет готов заплатить 35 млн евро. В «Роме» явно не на 100% уверены в игроке.
Если Гасперини, тренер, который всегда ценил своих нападающих, не в восторге от него, то это наводит меня на мысль, что им не хватает уверенности в нем, и они бы хотели другого нападающего», — сказал Пес в эфире Tele Radio Stereo.
Сообщалось, что «Рома» выставила Довбика на трансфер и установила на него цену.
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