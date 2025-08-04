Франция04 августа 2025, 23:12 |
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Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ
Вратарь хочет перейти в «Галатасарай»
04 августа 2025, 23:12 |
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов определился с будущим.
По информации СМИ, парижане уже начали для вратаря поиски нового клуба. Победитель Лиги чемпионов предложил подписать Сафонова «Галатасараю», который ищет нового вратаря.
Сам вратарь поддержал эту идею. Он открыт к трансферу в турецкий клуб и хочет покинуть «ПСЖ».
Напомним, именно переговоры о подписании украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного стали катализатором продажи Сафонова.
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Забарний 05.08 прилітає в Париж. Проходить медогляд. І підписує контракт. 06.08.25 у ПСЖ розпочинається підготовка до сезону.
Ппц скільки вже новин про нього... Астанааавііітєсь
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