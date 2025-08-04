Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов определился с будущим.

По информации СМИ, парижане уже начали для вратаря поиски нового клуба. Победитель Лиги чемпионов предложил подписать Сафонова «Галатасараю», который ищет нового вратаря.

Сам вратарь поддержал эту идею. Он открыт к трансферу в турецкий клуб и хочет покинуть «ПСЖ».

Напомним, именно переговоры о подписании украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного стали катализатором продажи Сафонова.