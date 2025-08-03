Три поражения подряд. Провальный дебют нового тренера Александрии

Новый тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко проиграл все три матча во главе нового клуба с общим счетом 1:9.

3 августа состоялся матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Кудровка» и «Александрия». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Для «Александрии» это поражение стало третьим под руководством нового тренера. До этого украинская команда уступила в обоих матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций 2025/26 против «Партизана» (0:2, 0:4) и выбыла из еврокубков.

Следующий матч «Александрии» в УПЛ состоится 10 августа против «Оболони» на выезде.