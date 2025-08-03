Три поражения подряд. Провальный дебют нового тренера Александрии
Украинский клуб под руководством Нестеренка проиграл три встречи подряд, пропустив 9 голов
Новый тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко проиграл все три матча во главе нового клуба с общим счетом 1:9.
3 августа состоялся матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Кудровка» и «Александрия». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
Для «Александрии» это поражение стало третьим под руководством нового тренера. До этого украинская команда уступила в обоих матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций 2025/26 против «Партизана» (0:2, 0:4) и выбыла из еврокубков.
Следующий матч «Александрии» в УПЛ состоится 10 августа против «Оболони» на выезде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится в ночь на 4 августа и начнется в 00:00 по Киеву
Для Сергея Радченко наиболее интересным следующим боем Александра стал бы бой с ним