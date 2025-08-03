Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три поражения подряд. Провальный дебют нового тренера Александрии
Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 23:55 | Обновлено 04 августа 2025, 00:00
320
0

Три поражения подряд. Провальный дебют нового тренера Александрии

Украинский клуб под руководством Нестеренка проиграл три встречи подряд, пропустив 9 голов

03 августа 2025, 23:55 | Обновлено 04 августа 2025, 00:00
320
0
Три поражения подряд. Провальный дебют нового тренера Александрии
ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

Новый тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко проиграл все три матча во главе нового клуба с общим счетом 1:9.

3 августа состоялся матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Кудровка» и «Александрия». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Для «Александрии» это поражение стало третьим под руководством нового тренера. До этого украинская команда уступила в обоих матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций 2025/26 против «Партизана» (0:2, 0:4) и выбыла из еврокубков.

Следующий матч «Александрии» в УПЛ состоится 10 августа против «Оболони» на выезде.

По теме:
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
В матче Шахтера установлен рекорд посещаемости УПЛ с начала большой войны
Пенальти было очевидное. Экс-арбитр ФИФА оценил скандальные эпизоды УПЛ
Кирилл Нестеренко Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистика Кудровка Кудровка - Александрия
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Юнайтед – Эвертон. Прогноз и анонс на матч Premier League Summer Series
Футбол | 03 августа 2025, 23:21 0
Ман Юнайтед – Эвертон. Прогноз и анонс на матч Premier League Summer Series
Ман Юнайтед – Эвертон. Прогноз и анонс на матч Premier League Summer Series

Поединок состоится в ночь на 4 августа и начнется в 00:00 по Киеву

«Я не шучу». Украинский боксер бросил вызов Усику
Бокс | 03 августа 2025, 12:54 0
«Я не шучу». Украинский боксер бросил вызов Усику
«Я не шучу». Украинский боксер бросил вызов Усику

Для Сергея Радченко наиболее интересным следующим боем Александра стал бы бой с ним

Впервые в истории. Украинки завоевали золото на ЧЕ по пляжному волейболу
Волейбол | 03.08.2025, 16:45
Впервые в истории. Украинки завоевали золото на ЧЕ по пляжному волейболу
Впервые в истории. Украинки завоевали золото на ЧЕ по пляжному волейболу
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Бокс | 03.08.2025, 08:19
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Футбол | 03.08.2025, 07:46
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Борнмут выбрал клуб, куда продаст Забарного на следующей неделе
Борнмут выбрал клуб, куда продаст Забарного на следующей неделе
03.08.2025, 00:55 8
Футбол
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
02.08.2025, 04:57 1
Бокс
РИВАЛДО: «То, что произошло с Ямалем, разочаровывает и очень злит»
РИВАЛДО: «То, что произошло с Ямалем, разочаровывает и очень злит»
02.08.2025, 02:48
Футбол
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
02.08.2025, 02:30 2
Бокс
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
03.08.2025, 07:18 1
Бокс
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
03.08.2025, 11:36
Футбол
Сборная Украины по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги-2025
Сборная Украины по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги-2025
03.08.2025, 00:02 1
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
02.08.2025, 08:45 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем