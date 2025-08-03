Нидерланды03 августа 2025, 21:45 | Обновлено 03 августа 2025, 21:46
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ПСВ прервал неудачную серию чемпионов Нидерландов в матче за Суперкубок
Команда из Эйндховена увеличила свое преимущество над соперниками по количеству выигранных трофеев
03 августа 2025, 21:45 | Обновлено 03 августа 2025, 21:46
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В матче за Суперкубок Нидерландов «ПСВ» победил «Гоу Эхед Иглз» со счетом 2:1.
«ПСВ» выиграл Суперкубок страны в 15-й раз.
Наибольшее количество побед в Суперкубке Нидерландов
- 15 – ПСВ
- 9 – Аякс
- 5 – Феенорд
Команда из Эйндховена прервала неудачную серию чемпионов Эредивизи, которые четыре года подряд не могли выиграть трофей:
- 2021: Аякс – ПСВ 0:4
- 2022: Аякс – ПСВ 3:5
- 2023: Фейеноорд – ПСВ 0:1
- 2024: ПСВ – Фейеноорд 4:4 (2:4 – по пенальти)
Интересным фактом является то, что в 2004-2007 годах в Суперкубке Нидерландов произошла подобная серия без побед для чемпионов:
- 2004: Аякс – Утрехт 2:4
- 2005: ПСВ – Аякс 1:2
- 2006: ПСВ – Аякс 1:3
- 2007: ПСВ – Аякс 0:1
SUPER CUP WINNERS 2025 🏆#PSVGAE #JCS2025 pic.twitter.com/d8LnzOuvpN— PSV (@PSV) August 3, 2025
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