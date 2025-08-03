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Нидерланды
03 августа 2025, 21:45 | Обновлено 03 августа 2025, 21:46
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ПСВ прервал неудачную серию чемпионов Нидерландов в матче за Суперкубок

Команда из Эйндховена увеличила свое преимущество над соперниками по количеству выигранных трофеев

03 августа 2025, 21:45 | Обновлено 03 августа 2025, 21:46
240
0
ПСВ прервал неудачную серию чемпионов Нидерландов в матче за Суперкубок
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСВ

В матче за Суперкубок Нидерландов «ПСВ» победил «Гоу Эхед Иглз» со счетом 2:1.

«ПСВ» выиграл Суперкубок страны в 15-й раз.

Наибольшее количество побед в Суперкубке Нидерландов

  • 15 – ПСВ
  • 9 – Аякс
  • 5 – Феенорд

Команда из Эйндховена прервала неудачную серию чемпионов Эредивизи, которые четыре года подряд не могли выиграть трофей:

  • 2021: Аякс – ПСВ 0:4
  • 2022: Аякс – ПСВ 3:5
  • 2023: Фейеноорд – ПСВ 0:1
  • 2024: ПСВ – Фейеноорд 4:4 (2:4 – по пенальти)

Интересным фактом является то, что в 2004-2007 годах в Суперкубке Нидерландов произошла подобная серия без побед для чемпионов:

  • 2004: Аякс – Утрехт 2:4
  • 2005: ПСВ – Аякс 1:2
  • 2006: ПСВ – Аякс 1:3
  • 2007: ПСВ – Аякс 0:1
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ПСВ Гоу Эхед Иглс статистика Суперкубок Нидерландов по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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