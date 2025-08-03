ПСВ прервал неудачную серию чемпионов Нидерландов в матче за Суперкубок

В матче за Суперкубок Нидерландов «ПСВ» победил «Гоу Эхед Иглз» со счетом 2:1.

«ПСВ» выиграл Суперкубок страны в 15-й раз.

Наибольшее количество побед в Суперкубке Нидерландов

15 – ПСВ

9 – Аякс

5 – Феенорд

Команда из Эйндховена прервала неудачную серию чемпионов Эредивизи, которые четыре года подряд не могли выиграть трофей:

2021: Аякс – ПСВ 0:4

2022: Аякс – ПСВ 3:5

2023: Фейеноорд – ПСВ 0:1

2024: ПСВ – Фейеноорд 4:4 (2:4 – по пенальти)

Интересным фактом является то, что в 2004-2007 годах в Суперкубке Нидерландов произошла подобная серия без побед для чемпионов: