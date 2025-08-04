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Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 04:10 | Обновлено 04 августа 2025, 04:11
58
0

Георгий СУДАКОВ: «Знали, что будет трудная игра»

Полузащитник «Шахтера» прокомментировал победу над «Эпицентром»

04 августа 2025, 04:10 | Обновлено 04 августа 2025, 04:11
58
0
Георгий СУДАКОВ: «Знали, что будет трудная игра»
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал победу над каменец-подольским «Эпицентром» (1:0) в матче 1-го тура УПЛ 2025/26.

– Успели ли соскучиться по чемпионату Украины и каким получился матч для команды?

– Конечно, успели соскучиться именно по нашей украинской атмосфере. Первый раз играю в Тернополе, вообще первый раз в этом городе, поэтому мне очень понравилась атмосфера. Насколько я знаю, 7 тысяч зрителей – почти как на нашем матче против «Бешикташа». Очень кайфую, когда болельщики настолько любят футбол и поддерживают, тем более в наше время, такое сложное. Поэтому я доволен. А что касается матча. Мы знали, что будет тяжелая игра, тем более после еврокубков. Немного устали, но Мистер дал всем, в принципе, ротацию. Тяжелый поединок, погода, поле, но самое главное – что мы достигли положительного результата, выиграли эту игру, взяли 3 очка, движемся дальше.

– «Эпицентр» – новичок УПЛ. Чувствовалось ли это сегодня?

– Если честно, у них хорошее качество. Я бы даже не сказал, что они играли в Первой лиге. Тем более сейчас чемпионат, мне кажется, выравнивается, и много хороших футболистов играют в Первой лиге, и клубов. Я знаю Сергея Николаевича Нагорняка, он меня тренировал еще в юношеской сборной. Хороший тренер, видно, что команда была очень сильно настроена на нас. Так мы и планировали, что будет такая тяжелая игра.

– По твоему мнению, что помешало «Шахтеру» открыть счет в этом матче немного раньше?

– Было много хороших моментов, не реализовали. Я не забил, Бондаренко не забил хороший момент, у Лассины были. Надо, я думаю, в первую очередь работать над реализацией, потому что так же у нас в каждом матче есть много моментов. Помним игру с «Ильвесом», когда мы сыграли 0:0, и с «Бешикташем» так же. Нам нужно совершенствовать этот аспект – и я думаю, что у нас все будет хорошо. Главное, что эти моменты есть.

– В перерыве раздевалка была эмоциональной из-за Арды Турана?

– Вы знаете, Мистера, он сам по себе – эмоциональный человек. Независимо от того, какой это матч – игра с «Бешикташем», «Ильвесом» или игра с «Эпицентром» – он всегда очень эмоционален.

– Сегодня «Шахтер» впервые сыграл в третьем комплекте новой формы. Как тебе наши новые цвета?

– Очень необычно. Мне нравится яркая форма, поэтому, в принципе... Главное, чтобы болельщикам она нравилась.

– Болельщики выкрикивают твою фамилию. Что ты чувствуешь в такие моменты?

– Если честно, я счастлив, потому что это очень приятно. После матча меня там дети чуть не съели. Конечно, приятно, что в Тернополе и вообще в любой точке Украины обо мне знают, за меня болеют и меня поддерживают.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Шахтер Георгий Судаков
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
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