Англия03 августа 2025, 20:07 | Обновлено 03 августа 2025, 21:06
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С Забарным. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Вест Хэм
Поединок Premier League Summer Series стартует в 21:00 по Киеву
03 августа 2025, 20:07 | Обновлено 03 августа 2025, 21:06
222
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В воскресенье, 3 августа, состоится матч Premier League Summer Series между «Борнмутом» и «Вест Хэмом».
Встречу примет «Мерседец-Бенц Стэдиум» в Атланте. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник номинальных хозяев поля Илья Забарный выйдет в стартовом составе.
Известны стартовые составы на матч «Борнмут» – «Вест Хэм»:
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