Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С Забарным. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Вест Хэм
Англия
03 августа 2025, 20:07 | Обновлено 03 августа 2025, 21:06
222
0

С Забарным. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Вест Хэм

Поединок Premier League Summer Series стартует в 21:00 по Киеву

03 августа 2025, 20:07 | Обновлено 03 августа 2025, 21:06
222
0
С Забарным. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Вест Хэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В воскресенье, 3 августа, состоится матч Premier League Summer Series между «Борнмутом» и «Вест Хэмом».

Встречу примет «Мерседец-Бенц Стэдиум» в Атланте. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник номинальных хозяев поля Илья Забарный выйдет в стартовом составе.

Известны стартовые составы на матч «Борнмут» – «Вест Хэм»:

По теме:
Борнмут – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч Premier League Summer Series
Ман Юнайтед – Эвертон. Прогноз и анонс на матч Premier League Summer Series
Тоттенхэм разошёлся с Ньюкаслом миром. За шпор последнюю игру сыграл Сон
Premier League Summer Series Илья Забарный стартовые составы Борнмут Борнмут - Вест Хэм Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Бокс | 03 августа 2025, 08:19 3
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал

Александр может провести бой против Деонтея Уайлдера

ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о подписании 19-летнего защитника
Футбол | 03 августа 2025, 20:45 0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о подписании 19-летнего защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о подписании 19-летнего защитника

Йоррел Хато стал футболистом английского гранда

Дебют, о котором можно мечтать. Кудровка победила Александрию
Футбол | 03.08.2025, 15:03
Дебют, о котором можно мечтать. Кудровка победила Александрию
Дебют, о котором можно мечтать. Кудровка победила Александрию
Сборная Украины по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги-2025
Футбол | 03.08.2025, 00:02
Сборная Украины по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги-2025
Сборная Украины по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги-2025
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
Бокс | 02.08.2025, 21:58
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
02.08.2025, 19:55 2
Бокс
РИВАЛДО: «То, что произошло с Ямалем, разочаровывает и очень злит»
РИВАЛДО: «То, что произошло с Ямалем, разочаровывает и очень злит»
02.08.2025, 02:48
Футбол
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
02.08.2025, 12:11 92
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
02.08.2025, 08:45 6
Бокс
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
01.08.2025, 20:20 2
Футбол
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
03.08.2025, 11:36
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
02.08.2025, 07:48 1
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой ужасен для Усика. Как можно бросать его против волков?»
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой ужасен для Усика. Как можно бросать его против волков?»
02.08.2025, 06:50 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем