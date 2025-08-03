С Забарным. Известны стартовые составы на матч Борнмут – Вест Хэм

В воскресенье, 3 августа, состоится матч Premier League Summer Series между «Борнмутом» и «Вест Хэмом».

Встречу примет «Мерседец-Бенц Стэдиум» в Атланте. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник номинальных хозяев поля Илья Забарный выйдет в стартовом составе.

Известны стартовые составы на матч «Борнмут» – «Вест Хэм»: