Трофей для Воина. Кайрен Уилсон стал победителем Шанхай Мастерс 2025

Английский снукерист Кайрен Уилсон одержал победу со счетом 11:9 в захватывающем финальном матче против Али Картера и во второй раз выиграл трофей Шанхай Мастерс – ровно через 10 лет после своей первой победы.

Второй номер мирового рейтинга Кайрен Уилсон признался, что во что бы то ни стало хотел избежать решающего фрейма, поскольку чувствовал усталость после изнурительных выходных – днем ранее он обыграл действующего чемпиона мира Чжао Синьтуна со счетом 10:5.

Предпоследний фрейм качался то в одну, то в другую сторону. Проигрывая после последнего красного шара, Воин (прозвище Уилсона) забил феноменальный дальний удар и оформил клиренс в 32 очка, вырвав фрейм на последнем шаре. Забив черный шар, он с силой сжал кулак и взорвался эмоциями перед заполненной ареной в Шанхае.

Этот город имеет особое значение для 33-летнего Уилсона. Именно здесь, в 2015 году, он завоевал свой первый рейтинговый титул, победив Джадда Трампа 10:9 в эпическом финале. Через десять лет турнир превратился в один из самых престижных приглашенных в спорте, и теперь за победу Уилсон получил £210 тысяч.

После самого успешного сезона в карьере (2024/25), в котором он выиграл чемпионат мира и еще четыре рейтинговых титула (всего 10), Уилсон, кажется, нацелен на очередной большой сезон. Хотя кампания завершилась горько – поражением 9:10 от Лэй Пэйфаня уже в первом раунде защиты титула в Крусибле.

После лета размышлений над тем поражением он блестяще вернулся в Шанхае: победил Си Цзяхуя 6:5, затем семикратного чемпиона мира Ронни О'Салливана 6:3, а затем и Чжао, и Картера.

Для 46-летнего Картера финал оказался слишком тяжелым завершением недели камбэков. Он отыгрался в матчах с 2:5 против Марка Уильямса и Сяо Годуна, а затем победил Марка Селби 10:8, проигрывая 6:8. Но в решающем матче остановить Уилсона он не смог.

Тем не менее, Картер все равно может с теплотой вспоминать этот турнир, ведь изначально его вообще не было в составе участников. Как 17-й в мировом рейтинге он не прошел квалификацию, но поздний отказ Марка Аллена дал ему шанс.

Уилсон лучше начал финал: серии в 48 и 105 очков обеспечили ему преимущество 7:5. Как и на протяжении всего матча, стойкий Картер ответил сериями 76 и 35, сравняв счет – 7:7 перед последним перерывом.

После него Уилсон снова вышел вперед 9:7 благодаря брейкам в 66 и 122 очка. Но Картер ответил ошеломляющими 140 очками. В следующем фрейме он наказал ошибку Уилсона на средней красной – и сделал 63, сравняв счет – 9:9.

Серия в 86 очков принесла Уилсону 19-й фрейм и преимущество 10:9. А в драматичном 20-м он добился победы на черном шаре (11:9).

Кайрен Уилсон: «Я знал, что должен сделать этот клиренс в конце. Усталость уже начинала сказываться. Я не хотел доходить до решающего фрейма с Али – его статистика в таких ситуациях на этой неделе впечатляющая. Он настоящий чемпион и весь день делал все очень сложно. Мне пришлось собрать все силы, чтобы забить ту дальнюю красную и зачистить стол. Я удержался – и тогда уже дал волю эмоциям.

Это самый крупный китайский турнир, который у нас есть, и с учетом роста интереса к снукеру в этом регионе очень важно выигрывать такие титулы. Под конец я уже чувствовал усталость, так что завершить матч таким образом – огромное достижение.

Вылет в первом раунде чемпионата мира был очень болезненным. У меня больше нет ярлыка чемпиона мира. Но я сохранил форму. Важно хорошо начать сезон – и это как раз то, что нужно. Пришлось долго ждать возвращения на профессиональный уровень, но оно того стоило».

Али Картер: «Это был очень тяжелый матч. Я держался, как мог. Не могу сказать, что играл блестяще, но рад, что смог достойно соперничать с таким чемпионом, как Кайрен. Кажется, если бы был хоть какой-то "попутный ветер", возможно, я бы и выиграл. Но не суждено было.

Как для замены – выступил неплохо! Добрался до финала. Проигрывал 2:5 Марку Уильямсу – потом не промахнулся четыре фрейма подряд. Проигрывал Сяо 2:5, Селби – 6:8. Приятно добраться до еще одного финала. Но для спортсмена главное – победа. Хотя, если бы мне в момент отказа Аллена сказали, что я выйду в финал – я бы согласился не раздумывая».

По материалам World Snooker Tour

Снукер. Shanghai Masters 2025

Финал. Шанхай (Китай), 3 августа

Али Картер (Англия) – Кайрен Уилсон (Англия) – 9:11

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