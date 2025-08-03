Украина. Премьер лига03 августа 2025, 18:47 | Обновлено 03 августа 2025, 18:59
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ВИДЕО. Преимущество увеличено. Назаренко забил в ворота Карпат
Украинский вингер реализовал пенальти
03 августа 2025, 18:47 | Обновлено 03 августа 2025, 18:59
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В воскресенье, 3 августа, проходит матч первого тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и житомирским «Полесьем».
Команды играют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 38-й минуте преимущество житомирской команды увеличил Александр Назаренко, который успешно реализовал пенальти. Счет на табло – 0:2.
❗️ ВИДЕО. Преимущество увеличено. Назаренко забил в ворота Карпат
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