В воскресенье, 3 августа, проходит матч первого тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и житомирским «Полесьем».

Команды играют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

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На 38-й минуте преимущество житомирской команды увеличил Александр Назаренко, который успешно реализовал пенальти. Счет на табло – 0:2.

❗️ ВИДЕО. Преимущество увеличено. Назаренко забил в ворота Карпат