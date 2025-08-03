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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 18:37 | Обновлено 03 августа 2025, 18:43
673
0

ВИДЕО. Полесье впереди. Гайдучик забил в ворота Карпат

Украинский нападающий отличился голом в ворота львовского клуба

03 августа 2025, 18:37 | Обновлено 03 августа 2025, 18:43
673
0
ВИДЕО. Полесье впереди. Гайдучик забил в ворота Карпат
ФК Полесье. Николай Гайдучик

В воскресенье, 3 августа, проходит матч первого тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и житомирским «Полесьем».

Команды играют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 30-й минуте счет открыл форвард гостей Николай Гайдучик. Это дебютный гол форварда за житомирский клуб в УПЛ.

❗️ ВИДЕО. Полесье впереди. Гайдучик забил в ворота Карпат

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Полесье Житомир видео голов и обзор Карпаты - Полесье Николай Гайдучик
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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