В воскресенье, 3 августа, проходит матч первого тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и житомирским «Полесьем».

Команды играют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

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На 30-й минуте счет открыл форвард гостей Николай Гайдучик. Это дебютный гол форварда за житомирский клуб в УПЛ.

❗️ ВИДЕО. Полесье впереди. Гайдучик забил в ворота Карпат