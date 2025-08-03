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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 17:24 | Обновлено 03 августа 2025, 17:25
166
0

Капитан ЛНЗ: «Каждую игру мы хотим играть на победу»

Назарий Муравский пообщался с журналистами после матча первого тура УПЛ

03 августа 2025, 17:24 | Обновлено 03 августа 2025, 17:25
166
0
Капитан ЛНЗ: «Каждую игру мы хотим играть на победу»
ФК ЛНЗ. Назарий Муравский

Капитан черкасского ЛНЗ Назарий Муравский поделился эмоциями после ничейного матча «фиолетовых» против луганской Зари (0:0) в первом туре нового сезона УПЛ.

– Вы очень много времени провели на половине соперника. Чего не хватило?

– Конечно, каждую игру мы хотим играть на победу, поэтому не могу сказать, что я доволен и так далее. Есть над чем работать. Затрудняюсь что-то сейчас мне в этом плане ответить.

– В перерыве тренер как-то пытался поменять игру, внести какие-то коррективы? Что он вам сказал?

– немного отразилась первая тревога. Мне понравилось, как мы вошли в игру первые 17 минут. Дальше была тревога, сидели минут 20-30, вышли на поле и немного отдали инициативу «Зари».

И в этом плане тренерский штаб нам говорил, чтобы не отдавали эту инициативу, включались, были более агрессивны как в прессинге, так и позиционно, шли вперед.

– Я слышала очень многое, что пан Виталий кричал: «Скорее разгоняйте атаку!» Чувствуется ли, что немного еще не хватает кондиций для той скорости, которую тренерский штаб хочет от вас увидеть?

– Отвечу вам просто. Да, сейчас еще не хватает, это чувствуется – потому что у нас было действительно очень тяжелое собрание, команда достойно их провела.

И я считаю, что на свой максимум мы выйдем где-нибудь… Хочется сразу, конечно, с первой игры, но я думаю, что где-то с 3-го матча мы выйдем на свой пик по физической форме.

– У вас сейчас очень интересная комбинация в команде: большинство опытных игроков, много футболистов из Руха пришло, воспитанников Виталия. Как по синергии в команде, насколько сыгрались?

– Ну, сыгрались… Главное, что они украинцы, что у нас одна ментальность. Мы друг друга хорошо понимаем, хорошо общаемся. Все друг друга знают, играли друг против друга.

Поэтому в этом плане большой проблемы как таковой нет, но всегда нужно время. Что бы ты ни делал, на все нужно время. Поэтому больше времени, я думаю, будет больше прогресса – и все будет хорошо для команды и индивидуально, – сказал Муравский.

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Назарий Муравский ЛНЗ Черкассы Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря - ЛНЗ
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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