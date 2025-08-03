В воскресенье, 3 августа, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и житомирским «Полесьем».

Команды сыграют на стадионе «Украине» в городе Львов. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Карпаты: Домчак, Мирошиченко, Жан Педрозу, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Костенко, Карабин, Краснопир

Полесье: Кудрик, Михайличенко, Чоботенко, Кравченко, Бабенко, Таллес, Леднев, Крушинский, Назаренко, Гайдучик

Известны стартовые составы на матч Карпаты – Полесье