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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 16:58 |
151
0

Известны стартовые составы на матч Карпаты – Полесье

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву

03 августа 2025, 16:58 |
151
0
Известны стартовые составы на матч Карпаты – Полесье
ФК Карпаты

В воскресенье, 3 августа, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и житомирским «Полесьем».

Команды сыграют на стадионе «Украине» в городе Львов. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Карпаты: Домчак, Мирошиченко, Жан Педрозу, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Костенко, Карабин, Краснопир

Полесье: Кудрик, Михайличенко, Чоботенко, Кравченко, Бабенко, Таллес, Леднев, Крушинский, Назаренко, Гайдучик

Известны стартовые составы на матч Карпаты – Полесье

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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