Известны стартовые составы на матч Карпаты – Полесье
Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву
В воскресенье, 3 августа, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и житомирским «Полесьем».
Команды сыграют на стадионе «Украине» в городе Львов. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.
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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Карпаты: Домчак, Мирошиченко, Жан Педрозу, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Костенко, Карабин, Краснопир
Полесье: Кудрик, Михайличенко, Чоботенко, Кравченко, Бабенко, Таллес, Леднев, Крушинский, Назаренко, Гайдучик
Известны стартовые составы на матч Карпаты – Полесье
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