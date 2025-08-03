БЕЛИК: «Несмотря на удаление соперника, мы сами создали себе проблемы»

Главный тренер юношеской команды «Шахтера» U-19 Алексей Белик прокомментировал победу над «Эпицентром» (2:1) в матче 1-го тура молодежного чемпионата Украины

– Сложная игра, однако в этом нашей вины больше, чем заслуги соперника. Мы неплохо начали и хорошо действовали с мячом, соперник в этот период много фолил, получил немало желтых карт и изъятие. Хотя мы играли в большинстве, молодые исполнители, стремясь как можно быстрее открыть счет и доказать свое преимущество, в отдельных эпизодах не проявляли терпения и допускали ошибки. В то же время есть объективное объяснение – в составе много молодежи, а опытные игроки, которые являются остовом команды, еще восстанавливаются после повреждений.

Надеюсь, что в ближайшее время они присоединятся к коллективу. Мы повели в счете, и учитывая те моменты, которые создали, имели возможность увеличить преимущество и спокойно довести игру до завершения. Однако случилось так, что после простого заброса соперник сравнял счет. Мы сами допустили ситуацию, когда в конце встречи пришлось прилагать сверхусилия, чтобы вырвать победу. Впрочем, самое важное – мы завоевали три очка, и сейчас есть время, чтобы улучшить взаимодействие в команде.

– Встреча с «Эпицентром» U19 стала дебютной для Канте, Твердохлеба, Онищука и Дериконя. Что можете сказать о качестве и потенциале футболистов?

– Об Онищуке мы знали уже давно – он периодически тренировался с нами в прошлом сезоне. Обладает хорошими качествами, однако, чтобы не форсировать события, постепенно вовлекаем его в тренировочный процесс. Как видите, он получил свои первые игровые минуты. Относительно Канте, он отметился двумя забитыми мячами и в общем очень хорошо выглядел на поле, существенно усилил атаку в тот момент, когда соперник плотно действовал в обороне. Он довольно фактурный, может как играть в подыгрыше, так и успешно использует фланги и передачи.

Единственное – игрок еще не в лучшей форме, что и не удивительно, ведь присоединился к нам уже под конец собрания. Есть время, чтобы поработать над его состоянием, и уверен, что в следующих турах он будет еще лучше функционально. По Дериконю и Твердохлебу – это исполнители «Шахтера» U17, которые недавно присоединились к нам. Мы следили за ними раньше, и своим трудом они доказали, что не просто претенденты на место в «Шахтере» U19, но и вполне могут играть в составе. Футболисты, вышедшие сегодня на замену, не только усилили игру, но и добавили команде покоя. Я доволен их дебютом.