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  4. Наоми Осака – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 августа 2025, 16:20 |
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0

Наоми Осака – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Возможная соперница Свитолиной: смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала в Монреале

03 августа 2025, 16:20 |
71
0
Наоми Осака – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

3 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале (Канада) пройдут матчи 1/8 финала в нижней части сетки.

Ориентировочно в 21:00 по Киеву на центральный корт выйдут Наоми Осака (Япония, WTA 49) и Анастасия Севастова (Латвия, WTA 386).

Это будет шестая встреча соперниц. Счет 3:2 в пользу Наоми.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Элины Свитолиной, либо против Аманды Анисимовой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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