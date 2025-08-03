WTA03 августа 2025, 16:20 |
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Наоми Осака – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Возможная соперница Свитолиной: смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала в Монреале
03 августа 2025, 16:20 |
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3 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале (Канада) пройдут матчи 1/8 финала в нижней части сетки.
Ориентировочно в 21:00 по Киеву на центральный корт выйдут Наоми Осака (Япония, WTA 49) и Анастасия Севастова (Латвия, WTA 386).
Это будет шестая встреча соперниц. Счет 3:2 в пользу Наоми.
Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Элины Свитолиной, либо против Аманды Анисимовой.
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