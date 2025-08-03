Наоми Осака – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале (Канада) пройдут матчи 1/8 финала в нижней части сетки.

Ориентировочно в 21:00 по Киеву на центральный корт выйдут Наоми Осака (Япония, WTA 49) и Анастасия Севастова (Латвия, WTA 386).

Это будет шестая встреча соперниц. Счет 3:2 в пользу Наоми.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Элины Свитолиной, либо против Аманды Анисимовой.

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