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  4. Аморим назвал футболистов, которые должны стать лидерами МЮ в АПЛ
Англия
03 августа 2025, 15:37 |
432
0

Аморим назвал футболистов, которые должны стать лидерами МЮ в АПЛ

Португалец рассчитывает на нескольких ведущих исполнителей

03 августа 2025, 15:37 |
432
0
Аморим назвал футболистов, которые должны стать лидерами МЮ в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим признался, кого считает лидерами «красных дьяволов» перед стартом предстоящего сезона Английской Премьер-лиги.

«Теперь у нас в команде новая группа лидеров, это очень важный момент. Это Бруну, Лисандро Мартинес, Гарри Магвайр, Том Гитон, Диогу Далот и Нуссаир Мазрауи», – сказал Аморим.

Манчестер Юнайтед стартует в новом сезоне АПЛ матчем против лондонского Арсенала. Игра подопечных Аморима против лондонского гранда запланирована на 17 августа. Стартовый свисток раздастся в 18:30.

Ранее сообщалось, что Роналду привлекает капитана Манчестер Юнайтед в Аль-Наср.

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Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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