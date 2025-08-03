Попытки провалились. Известно, почему сорвался переход Забарного в топ-клуб

Британский журналист Дункан Кастлс рассказал, почему лондонский «Тоттенхэм» не смог подписать украинского защитника «Борнмута» Илью Забарного.

«Пари Сен-Жермен» пока уверен в завершении сделки с «Борнмутом» по переходу украинского центрального защитника Ильи Забарного. Соглашение с 22-летним игроком действует уже несколько месяцев.

«Борнмут» принял предложение от «Тоттенгема» в размере 70 миллионов евро, что стало бы рекордной для клуба суммой. Владелец клуба Билл Фоли давил на технический персонал «Борнмута», чтобы тот установил клубный рекорд, продав Забарного.

Насколько я понимаю, их попытки убедить игрока перейти в «Тоттенхэм» вместо «ПСЖ» провалились, и сделка должна быть заключена в ближайшее время. Он перейдет в лучшую команду Европы, а не действующего победителя Лиги Европы», – сказал Кастлс в эфире Transfers Podcast.

Ранее во Франции рассказали об обещании, которое Забарный дал «ПСЖ».