Попытки провалились. Известно, почему сорвался переход Забарного в топ-клуб
Украинский защитник мог продолжить карьеру в Тоттенхэме
Британский журналист Дункан Кастлс рассказал, почему лондонский «Тоттенхэм» не смог подписать украинского защитника «Борнмута» Илью Забарного.
«Пари Сен-Жермен» пока уверен в завершении сделки с «Борнмутом» по переходу украинского центрального защитника Ильи Забарного. Соглашение с 22-летним игроком действует уже несколько месяцев.
«Борнмут» принял предложение от «Тоттенгема» в размере 70 миллионов евро, что стало бы рекордной для клуба суммой. Владелец клуба Билл Фоли давил на технический персонал «Борнмута», чтобы тот установил клубный рекорд, продав Забарного.
Насколько я понимаю, их попытки убедить игрока перейти в «Тоттенхэм» вместо «ПСЖ» провалились, и сделка должна быть заключена в ближайшее время. Он перейдет в лучшую команду Европы, а не действующего победителя Лиги Европы», – сказал Кастлс в эфире Transfers Podcast.
Ранее во Франции рассказали об обещании, которое Забарный дал «ПСЖ».
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