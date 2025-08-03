Президент Кудровки озвучил задачу на сезон в УПЛ: «Сегодня они другие»

Президент Кудровки Роман Солодаренко озвучил задачу команды на дебютный сезон в Украинской Премьер-лиге. Функционер настроен достаточно амбициозно.

– Команда дебютирует в УПЛ. Что сейчас преобладает – радость от того, что одна из мечт сбудется или тревога за результат, который команда может показать на старте чемпионата?

– Сейчас, видимо, радость от того, что мы делаем историю Кудровки, потому что сегодня «Кудровка» действительно играет первый матч в УПЛ.

За результат я спокоен. Я верю в свою команду, верю в то, что мы будем в Высшей лиге. Есть цели, которые стоят еще выше, поэтому за результат я спокоен. Знаю, что команда готовилась, подготовлена, и знаю, что мы достигнем тех целей, которые есть у команды.

– Если говорить о целях. Был разговор с командой? Что звучало? Есть какая-то конкретная задача на этот сезон?

– Конечно. Сначала, когда мы только 1 июня получили путевку в УПЛ, были одни задачи – адаптироваться, закрепиться. А сегодня задачи стоят совсем другие.

Вчера я выступал перед командой и сказал: «Нам нужен максимальный результат в каждом матче». Результат каждого матча стоит сегодня целью для команды «Кудровка», – сказал Солодаренко.

Ранее Роман Солодаренко заявил, что обязательно дебютирует в Украинской Премьер-лиге.