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  4. Президент Кудровки озвучил задачу на сезон в УПЛ: «Сегодня они другие»
Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 14:57 |
1353
2

Президент Кудровки озвучил задачу на сезон в УПЛ: «Сегодня они другие»

Роман Солодаренко настроен амбициозно

03 августа 2025, 14:57 |
1353
2
Президент Кудровки озвучил задачу на сезон в УПЛ: «Сегодня они другие»
ФК Кудровка.

Президент Кудровки Роман Солодаренко озвучил задачу команды на дебютный сезон в Украинской Премьер-лиге. Функционер настроен достаточно амбициозно.

– Команда дебютирует в УПЛ. Что сейчас преобладает – радость от того, что одна из мечт сбудется или тревога за результат, который команда может показать на старте чемпионата?

– Сейчас, видимо, радость от того, что мы делаем историю Кудровки, потому что сегодня «Кудровка» действительно играет первый матч в УПЛ.

За результат я спокоен. Я верю в свою команду, верю в то, что мы будем в Высшей лиге. Есть цели, которые стоят еще выше, поэтому за результат я спокоен. Знаю, что команда готовилась, подготовлена, и знаю, что мы достигнем тех целей, которые есть у команды.

– Если говорить о целях. Был разговор с командой? Что звучало? Есть какая-то конкретная задача на этот сезон?

– Конечно. Сначала, когда мы только 1 июня получили путевку в УПЛ, были одни задачи – адаптироваться, закрепиться. А сегодня задачи стоят совсем другие.

Вчера я выступал перед командой и сказал: «Нам нужен максимальный результат в каждом матче». Результат каждого матча стоит сегодня целью для команды «Кудровка», – сказал Солодаренко.

Ранее Роман Солодаренко заявил, что обязательно дебютирует в Украинской Премьер-лиге.

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Роман Солодаренко Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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Burevestnik
з перемогою в дебютному матчі в УПЛ!!!
Заслужена перемога над Олександрією!!!
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0
vruthiy-112
І перша впаде до ніг Олександрія.!!! Молодці супер, так повинно бути.!!!
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