В воскресенье, 3 августа, состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Кудровка» и «Александрия».

Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.

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На 53-й минуте поединка полузащитник хозяев поля Андрей Сторчоус оформил дубль и удвоил преимущество своей команды – 3:1.

ВИДЕО. Заявка на победу. Кудровка забила третий гол Александрии