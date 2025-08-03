Украина. Премьер лига03 августа 2025, 14:21 | Обновлено 03 августа 2025, 14:57
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ВИДЕО. Заявка на победу. Кудровка забила третий гол Александрии
Дубль оформил Андрей Сторчоус
03 августа 2025, 14:21 | Обновлено 03 августа 2025, 14:57
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В воскресенье, 3 августа, состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Кудровка» и «Александрия».
Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.
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На 53-й минуте поединка полузащитник хозяев поля Андрей Сторчоус оформил дубль и удвоил преимущество своей команды – 3:1.
ВИДЕО. Заявка на победу. Кудровка забила третий гол Александрии
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