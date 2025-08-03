Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Кудровка on fire. Александрия пропустила супергол в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 13:46 | Обновлено 03 августа 2025, 13:50
578
0

ВИДЕО. Кудровка on fire. Александрия пропустила супергол в матче УПЛ

Евгений Морозко мастерски реализовал штрафной удар

03 августа 2025, 13:46 | Обновлено 03 августа 2025, 13:50
578
0
ВИДЕО. Кудровка on fire. Александрия пропустила супергол в матче УПЛ
ФК Кудровка. Евгений Морозко

В воскресенье, 3 августа, состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Кудровка» и «Александрия».

Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 37-й минуте поединка «Кудровке» снова удалось выйти вперед. На этот раз суперголом со штрафного удара отличился Евгений Морозко, для которого эта игра является дебютной в составе команды.

ВИДЕО. Кудровка on fire. Александрия пропустила супергол в матче УПЛ

По теме:
Черноморец – Нива Тернополь – 2:1. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Помог автогол. Александрия сравняла счет в игре с Кудровкой
ВИДЕО. Исторический гол. Кудровка открыла счет в игре с Александрией
Евгений Морозко чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Кудровка Кудровка - Александрия
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
Бокс | 02 августа 2025, 21:58 0
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»

Американский тренер выделил Генри Армстронга

Порту – Атлетико. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 03 августа 2025, 13:33 0
Порту – Атлетико. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Порту – Атлетико. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 3 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Футбол | 03.08.2025, 11:52
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
Футбол | 02.08.2025, 20:28
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Бокс | 03.08.2025, 08:19
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
02.08.2025, 06:30 1
Футбол
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
03.08.2025, 07:18 1
Бокс
Филип ХРГОВИЧ: «Нельзя винить Дюбуа. Просто Усик его деклассировал»
Филип ХРГОВИЧ: «Нельзя винить Дюбуа. Просто Усик его деклассировал»
02.08.2025, 03:25
Бокс
Названа команда, которая в новом сезоне бросит вызов Динамо и Шахтеру
Названа команда, которая в новом сезоне бросит вызов Динамо и Шахтеру
01.08.2025, 10:44 1
Футбол
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
03.08.2025, 07:46 4
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
01.08.2025, 08:07 5
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
01.08.2025, 09:49 3
Бокс
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
01.08.2025, 20:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем