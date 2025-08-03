В воскресенье, 3 августа, состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Кудровка» и «Александрия».

Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.

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На 37-й минуте поединка «Кудровке» снова удалось выйти вперед. На этот раз суперголом со штрафного удара отличился Евгений Морозко, для которого эта игра является дебютной в составе команды.

ВИДЕО. Кудровка on fire. Александрия пропустила супергол в матче УПЛ