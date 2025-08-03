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  4. Мбаппе поддержал звезду ПСЖ: «Мы не дикари, нас к этому готовят»
Франция
03 августа 2025, 13:51 | Обновлено 03 августа 2025, 13:53
386
1

Мбаппе поддержал звезду ПСЖ: «Мы не дикари, нас к этому готовят»

Килиан поддержал Ашрафа Хакими

03 августа 2025, 13:51 | Обновлено 03 августа 2025, 13:53
386
1
Мбаппе поддержал звезду ПСЖ: «Мы не дикари, нас к этому готовят»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мбаппе и Хаки

Лидер национальной сборной Франции Килиан Мбаппе поддержал бывшего одноклубника Ашрафа Хакими, обвиняемого в изнасиловании.

«Хакими всегда обращается с женщинами вежливо. Даже если он под хмельком – я никогда не видел, чтобы он обращался к ним с неуважением. Мы не дикари, нас к этому готовят в начале карьеры.

В тот вечер мы были в ресторане, он рассказал, что имел с девушкой определенные моменты интимной близости по частям тела, но ни разу он не услышал отказа», – сказал Килиан.

Прокуратура Нантерра требует привлечь 26-летнего футболиста к уголовной ответственности. Он подозревается в принуждении молодой женщины к сексу в своем доме в феврале 2023 года недалеко от Парижа. Ему грозит 15 лет заключения.

Ранее сообщалось, что звезду Интера обвинили в изнасиловании порноактрисы

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изнасилование Килиан Мбаппе Ашраф Хакими ПСЖ чемпионат Франции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: L'Equipe
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Комментарии 1
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Александр Бондарь
ну вообще то уважение к людям воспитывается родителями,учителями в школе.А не в начале карьеры когда ты уже сформировался как личность.А вот деньги которые обрушились в большом количестве портят и в зрелом возрасте.
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