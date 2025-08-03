Мбаппе поддержал звезду ПСЖ: «Мы не дикари, нас к этому готовят»

Лидер национальной сборной Франции Килиан Мбаппе поддержал бывшего одноклубника Ашрафа Хакими, обвиняемого в изнасиловании.

«Хакими всегда обращается с женщинами вежливо. Даже если он под хмельком – я никогда не видел, чтобы он обращался к ним с неуважением. Мы не дикари, нас к этому готовят в начале карьеры.

В тот вечер мы были в ресторане, он рассказал, что имел с девушкой определенные моменты интимной близости по частям тела, но ни разу он не услышал отказа», – сказал Килиан.

Прокуратура Нантерра требует привлечь 26-летнего футболиста к уголовной ответственности. Он подозревается в принуждении молодой женщины к сексу в своем доме в феврале 2023 года недалеко от Парижа. Ему грозит 15 лет заключения.

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