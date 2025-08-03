3 августа на Драгау пройдет товарищеский матч, в котором Порту встретится с Атлетико. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Порту

Команда при своем славном прошлом как-то в последнее время была оттеснена на третье место парой вечных соперников. Именно недовольство таким положением и помогло чуть больше года назад Андре Виллаш-Боашу вернуться в проект, уже как президенту - он выиграл выборы у многолетнего главы. Но все, что удалось добиться, по сути, это драматично выигранный Суперкубок. Что в Лиге Европы, что в кубковых внутренних турнирах были довольно равные вылеты, а в Примейре и близко не удалось поравняться с Бенфикой и Спортингом.

Чтобы исправить положение, летом клуб проводил активную деятельность. Тренерский пост занял Фариоли, что в прошлом сезоне возглавлял Аякс. Состав тоже активно меняли - так происходит каждое лето, но на этот раз не только продавали, но и покупали на девятизначные суммы. Правда, при этом и на клубном чемпионате мира португальцы провалились, завершив его без побед, да и в контрольных поединках впервые выиграли только у Твенте на этой неделе.

Атлетико

Клуб в последнее время, по большому счету, разочаровывает. В 2024-м году он пропустил выше в Примере Жирону и даже рисковал оказаться за спиной и у Атлетика. Казалось бы, этот звоночек услышали, и отреагировали на него масштабным обновлением состава, не экономя деньги на новичков. В итоге и правда получалось долго держаться нос к носу с Реалом и Барселоной, но кто это вспомнит, если в итоге от обоих заметно отстали в Примере? И уступили обидно соседу в Лиге чемпионов, а каталонцам - в кубковом полуфинале... Потом еще и на клубном чемпионате мира не вышли испанцы в плей-офф.

Симеоне все равно остается на давно привычном для себя тренерском посту. При этом снова меняют состав, пусть уже без таких масштабных покупок - ушли или уходят Витцель, Сауль, Корреа, Адриан, но также продали и Де Поля с Лино. Новички, впрочем, дороже, Ганцко и вовсе может потянуть на 34 миллиона, а ведь уже оформлено немало и других приобретений.

Статистика личных встреч

Поначалу лучше смотрелся Порту (2 ничьи и 2 победы в 2009-м), но потом уже Атлетико выиграл четырежды при одной ничьей. И только в крайнем очном поединке, осенью 2022 на Драгау, снова сильнее были хозяева.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом испанцев. Они выше классом и должны выигрывать (коэффициент - 1,85).