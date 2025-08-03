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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 13:34 | Обновлено 03 августа 2025, 13:57
530
0

ВИДЕО. Помог автогол. Александрия сравняла счет в игре с Кудровкой

Забитый мяч записали на Антона Яшкова

03 августа 2025, 13:34 | Обновлено 03 августа 2025, 13:57
530
0
ВИДЕО. Помог автогол. Александрия сравняла счет в игре с Кудровкой
ФК Александрия. Сергей Булеца

В воскресенье, 3 августа, проходит матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Кудровка» и «Александрия».

Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 27-й минуте поединка хавбек городян и чемпион мира 2019 в составе сборной Украины U-20 Сергей Булеца выполнял штрафной удар недалеко от штрафной площадки «Кудровки». Рикошетом от голкипера хозяев поля Антона Яшкова мяч залетел в сетку ворот «Кудровки», 1:1.

ВИДЕО. Помог автогол. Александрия сравняла счет в игре с Кудровкой

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Сергей Булеца видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Александрия Антон Яшков
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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