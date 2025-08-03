ВИДЕО. Помог автогол. Александрия сравняла счет в игре с Кудровкой
Забитый мяч записали на Антона Яшкова
В воскресенье, 3 августа, проходит матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Кудровка» и «Александрия».
Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 27-й минуте поединка хавбек городян и чемпион мира 2019 в составе сборной Украины U-20 Сергей Булеца выполнял штрафной удар недалеко от штрафной площадки «Кудровки». Рикошетом от голкипера хозяев поля Антона Яшкова мяч залетел в сетку ворот «Кудровки», 1:1.
ВИДЕО. Помог автогол. Александрия сравняла счет в игре с Кудровкой
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Николай Сираш покинул ряды Сил обороны Украины и вернулся в футбол
Поединок состоится 3 августа и начнется в 21:00 по Киеву