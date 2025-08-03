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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 13:27 | Обновлено 03 августа 2025, 13:30
572
0

ВИДЕО. Исторический гол. Кудровка открыла счет в игре с Александрией

Забитым мячом на 18-й минуте отличился Андрей Сторчоус

03 августа 2025, 13:27 | Обновлено 03 августа 2025, 13:30
572
0
ВИДЕО. Исторический гол. Кудровка открыла счет в игре с Александрией
ФК Кудровка. Андрей Сторчоус

В воскресенье, 3 августа, состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Кудровка» и «Александрия».

Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.

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На 18-й минуте поединка полузащитник хозяев поля Андрей Сторчоус открыл счет встречи. Этот гол стал первым для «Кудровки» в УПЛ за всю историю существования клуба.

ВИДЕО. Исторический гол. Кудровка открыла счет в игре с Александрией

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Андрей Сторчоус видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Александрия
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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