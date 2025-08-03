Украина. Премьер лига03 августа 2025, 13:27 | Обновлено 03 августа 2025, 13:30
572
0
ВИДЕО. Исторический гол. Кудровка открыла счет в игре с Александрией
Забитым мячом на 18-й минуте отличился Андрей Сторчоус
03 августа 2025, 13:27 | Обновлено 03 августа 2025, 13:30
572
0
В воскресенье, 3 августа, состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Кудровка» и «Александрия».
Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 18-й минуте поединка полузащитник хозяев поля Андрей Сторчоус открыл счет встречи. Этот гол стал первым для «Кудровки» в УПЛ за всю историю существования клуба.
ВИДЕО. Исторический гол. Кудровка открыла счет в игре с Александрией
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 августа 2025, 13:38 0
Поединок состоится 3 августа в 21:00 по Киеву
Футбол | 02 августа 2025, 20:10 7
Киевляне победили со счетом 1:0
Футбол | 03.08.2025, 11:00
Бокс | 03.08.2025, 07:18
Футбол | 03.08.2025, 07:46
Комментарии 0
Популярные новости
02.08.2025, 03:25
02.08.2025, 02:48
01.08.2025, 09:49 3
02.08.2025, 22:16 1
02.08.2025, 04:57 1
01.08.2025, 17:57 7
01.08.2025, 10:21 11
01.08.2025, 08:07 5