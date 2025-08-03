В воскресенье, 3 августа, состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Кудровка» и «Александрия».

Команды встретились на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.

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На 18-й минуте поединка полузащитник хозяев поля Андрей Сторчоус открыл счет встречи. Этот гол стал первым для «Кудровки» в УПЛ за всю историю существования клуба.

ВИДЕО. Исторический гол. Кудровка открыла счет в игре с Александрией