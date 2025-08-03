ВИДЕО. Как Гауфф вылетела из супертурнира в Монреале от юной звезды тенниса
Виктория Мбоко в двух сетах переиграал вторую ракетку мира в матче 1/8 финала тысячника
В ночь на 3 августа вторая ракетка мира Коко Гауфф из США завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.
В четвертом раунде американка потерпела поражение от перспективной 18-летней канадки Виктории Мбоко (WTA 85) за 1 час и 3 минуты.
WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/8 финала
Коко Гауфф (США) [1] – Виктория Мбоко (Канада) – 1:6, 4:6
Это была первая встреча соперниц. Коко допустила 6 двойных ошибок. В предыдущих двух матчах на этих соревнования Коко оформила 23 и 14 двойных.
Мбоко в Монреале также успела пройти Кимберли Биррелл, Софию Кенин и Марию Боузкову. Ее следующей оппоненткой будет представительница Испании Джессика Бузас Манейро.
В LIVE-рейтинге WTA Мбоко уже идет 55-й. Этот сезон она начинала на 330-й позиции.
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