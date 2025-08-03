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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 12:14 | Обновлено 03 августа 2025, 12:24
118
0

Футбол возвращается: женщины начинают борьбу за золото УПЛ

3 августа стартует новый сезон женской Высшей лиги

03 августа 2025, 12:14 | Обновлено 03 августа 2025, 12:24
118
0
Футбол возвращается: женщины начинают борьбу за золото УПЛ
ФК Ворскла

В воскресенье, 3 августа, стартует новый сезон чемпионата Украины по футболу среди женщин в Высшей лиге. Первый тур пройдёт с 3 по 4 августа (четыре матча – в воскресенье, один – в понедельник).

Соревноваться между собой за золотую медаль будут 10 команд. По сравнению с прошлым сезоном с Высшей лиги вышла «Оболонь».

Женский чемпионат будет состоять из двух этапов:

  • первый – футбольные команды сыграют в два круга.
  • Второй – по итогам первого этапа коллективы, в зависимости от занятых мест, будут распределены на две группы. Далее команды проведут ещё два круга матчей.

Звание чемпиона и призовые места разыграют команды, занявшие с первого по пятое место в группе 1. В другой группе (с 6 по 10 место) команды будут бороться за выживание.

Напомним, что золото украинской лиги в прошлом сезоне завоевала полтавская «Ворскла», серебро и бронзу забрали «Металлист 1925» и «Колос» соответственно. Эти три команды будут представлять Украину в еврокубках: «Ворскла» и «Металлист 1925» будут играть в квалификации Лиги чемпионов, а вот «Колос» выступит в отборе Лиге Европы.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин, 1-й тур

3 августа (воскресенье)

«Пантеры» – «Шахтёр», 11:00
«Ладомир» – «Ворскла», 11:00
«Кривбасс» – «Колос», 11:00
«Полесье» – «Металлист 1925», 12:00

4 августа (понедельник)

«ЕМС-Подолье» – «Систерс», 11:00

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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