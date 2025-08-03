Кудровка – Александрия. Стали известны стартовые составы на игру

В воскресенье, 3 августа, в 13:00 состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кудровка» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.

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Обслуживать матч будет арбитр Евгений Цыбулько из Черкасс.

Перед стартом поединка наставники обеих команд объявили стартовые составы на игру.

Стартовые составы на игру Кудровка – Александрия:

Кудровка: Яшков, Мельничук, Шаповал, Потомков, Мачелюк, Думанюк, Нагнойный, Сторчоус, Козак, Морозко, Легостаев

Александрия: Шевченко, Ндика, Боль, Кампос, Скорко, Энрике, Мышнев, Булеца, Цара, Козак, Кулаков